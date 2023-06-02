Ночные взрывы: в Смоленской области РФ БПЛА атаковали нефтяную и газовую станции (фото)

На месте взрывов нашли две воронки. По информации местных властей, предприятия атаковали беспилотниками дальнего радиуса действия. Люди не пострадали.

Неизвестные беспилотные летательные аппараты атаковали газовую и нефтеперерабатывающую станции в Смоленской области Российской Федерации. Об этом в пятницу, 2 июня, сообщает российское медиа Shot.

По данным источника российских журналистов, первый взрыв произошел в два часа ночи на нефтеперерабатывающей станции "Транснефти" в Починковском районе. В результате взрыва была повреждена водяная емкость для пожаротушения объемом около 100 кубических метров.

По предварительным данным, никто не пострадал, и пожара не возникло. Охранник предприятия обнаружил воронку диаметром и глубиной около 20 сантиметров.

Второй взрыв произошел около трех часов ночи на газораспределительной станции в Смоленском районе. Административное здание цеха № 3 получило частичные повреждения, но пострадавших и пожара не было.

Фото: Shot

В настоящее время проводится осмотр газопровода на предмет возможных повреждений. На месте взрыва была обнаружена воронка размером примерно в метр на полтора, а также обломки беспилотных летательных аппаратов.

Позже информацию подтвердил губернатор Смоленской области Василий Анохин.

"Сегодня около 3 часов ночи в деревне Пересна Починковского района и в деревне Дивасы Смоленского района двумя беспилотниками дальнего радиуса действия были атакованы объекты топливно-энергетического комплекса. Жертв и пострадавших нет. Критических повреждений и пожаров тоже нет. Оперативные службы области работают", — написал Анохин.

Напомним, 31 мая беспилотник атаковал Афипский НПЗ на севере Краснодарского края. Загорелась одна из установок по перегонке мазута.

Ранее, 12 мая, сообщалось, что украинский телеведущий и волонтер Сергей Притула показал беспилотник, который может быть причастен к атаке на Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае России.