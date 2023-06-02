Ракеты в РФ не закончатся никогда: военный эксперт сделал неутешительный прогноз

Военный аналитик Александр Коваленко уверен, что ВС РФ и дальше будут наносить удары по украинским городам, но пока ракет в России значительно меньше, чем было по состоянию на 23 февраля 2022 года.

В России наладили производство ракет, поэтому они у оккупантов никогда не закончатся. Такое мнение в своем телеграм-канале высказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По его информации с 28 апреля по 29 мая по Украине было запущено 198 ракет различной номенклатуры, из которых 177 были сбиты. С 9 марта по 28 апреля РФ не совершала массированных ракетных ударов по Украине, что свидетельствует о накоплении БК — средний показатель накопления БК у россиян составляет 2-5 ракет в сутки ракетами разной номенклатуры. Таким образом, российские оккупанты, за указанный выше период, могли накопить боекомплект от 100 до 250 ракет.

"На сегодняшний день Россия может производить ракеты Х-101/555, КРМБ "Калибр", 9М723/9М728 "Искандер", Х-59, Х-31, Х-38, Х-47М2 "Кинжал" и т.д. То есть, говоря о "разной номенклатуре" подразумевают не только производство ракет Х-101/555 или КРМБ "Калибр", которыми обстреливают тыловую Украину", — пишет военный аналитик.

Коваленко обратил внимание на публикации в западных СМИ о том, что украинская ПВО исчерпывает запасы БК, однако такое утверждение эксперт опровергает, поскольку силы противовоздушной обороны продолжают сбивать российские ракеты с эффективностью 95%.

"Производственные мощности наших партнеров выше, чем у наших врагов. И наши партнеры могут их наращивать, а враг — тяжело и не особо. Я же отмечу, что у кафиров ракеты никогда не закончатся. Просто потому, что они их производят. Но то, что у них их на порядок, именно на порядок меньше, чем по состоянию на 23 февраля 2022 — это факт. И восстановить этот потенциал они не смогут", — резюмировал Александр Коваленко.

Несколькими днями ранее Александр Коваленко сообщал, что Москва столкнулась с сильным дефицитом производства ракет, о чем может говорить применение ею "Искандеров" вместо уникальных Х-47М2 "Кинжал".

Также военный аналитик Александр Коваленко сообщал, что Россия опрокинула в Украину редкий танк Т-62М, что свидетельствует о том, что у РФ большие проблемы с наличием техники.