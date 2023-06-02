"Вагнеровцы" бегут: в ВСУ назвали главное достижение во время обороны Бахмута
По словам Сергея Череватого, моральное состояние "вагнеровцев" далеко от оптимального, потому что они знают судьбу предшественников.
Украинские Силы обороны истощили наемников ЧВК "Вагнера" в Бахмуте и заставили их бежать из-за огромных потерь. Об этом сообщил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона.
Оккупационные силы понесли огромные потери. По разным оценкам, потери врага во время битвы погибли 60 тысяч войск. А совокупные потери могут быть до 100 тысяч на Бахмутском направлении.
"Мы добились главного: мы истощили, убили их и заставили "Вагнера" убежать и мы сейчас наносим мощные удары по их группировке", — говорит Череватый.
Он также добавил, что моральное состояние "вагнеровцев", входящих в Бахмут, далеко от оптимального. Наемники понимают, что было с их предшественниками, а потому не слишком стремятся это делать. Сейчас происходит ротация у оккупантов, которую они прикрывают постоянными обстрелами.
По словам Череватого, за сутки было 452 обстрела из ствольной артиллерии и РСЗО и 6 авианалетов, однако ни одного боестолкновения не было. Вместе с тем, Силы обороны не дают спокойно проводить ротацию и уничтожают врага:
- 107 оккупантов уничтожены;
- 126 ранены;
- уничтожили БМП;
- 7 пушек;
- САУ "Пион";
- 3 склада с боеприпасами и 4 военных автомобиля.
Напомним, 2 июня СМИ писали, что взятие Бахмута для РФ обошлось в 60 тысяч убитых и раненых. Однако потери охватывают участок Бахмут-Попасна.
1 июня генерал-полковник Александр Сырский заявил, что ВСУ приостановили продвижение на Бахмутском направлении, потому что есть другие важные задачи.