Бои в Белгородской области продолжаются: власти сообщили о гибели мирных жителей

По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, украинские военные якобы обстреляли участок автодороги в поселке Маслова Пристань. В результате атаки якобы погибли две женщины от осколочных ранений.

В пятницу, 2 июня, россияне заявили об очередном обстреле Белгородской области якобы со стороны ВСУ, который привел к жертвами среди гражданского населения. Он этом губернатор региона Вячеслав Гладков написал в своем Telegram-канале.

По его словам, украинские военные якобы обстреляли участок автодороги в поселке Маслова Пристань. Осколки снарядов попали в проезжающие мимо автомобили. Гладков заявил, что в одном из них ехали две женщины. Они погибли на месте от полученных травм.

"В другой машине пострадали два человека. У одного мужчины осколочные ранения грудной клетки, у второго — осколочные ранения нижних конечностей. Они госпитализированы в тяжелом состоянии", — добавил он.

В свою очередь Легион "Свобода Росии" заявил, что в гибели мирных жителей в Белгородской области виноваты российские войска.

По версии подразделения, армия РФ нанесла артиллерийский удар по автомобилю "Рено", приняв его за машину с диверсионной группой.

"Минимум двое гражданских погибли и это прямое следствие непрофессионализма путинской армии", — сообщили добровольцы.

По версии Легиона "Свобода России", инцидент произошел под Новой Таволжанкой, тогда как губернатор Вячеслав Гладков сообщил о гибели двух женщин в районе поселка Маслова Пристань.

Два этих населенных пункта разделяют около 20 километров.

В Белгородской области в результате обстрела погибли две женщины

Напомним, что 1 июня жительница Шебекино Белгородской области РФ рассказала, что на город якобы идет наступление Вооруженных сил Украины. В то же время российских военных там очень мало.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков также информировал о нанесении удара по Шебекино, в результате которого пострадало общежитие на улице Ленина возле здания местной администрации. Как сообщили бойцы из РДК, удар был нанесен из установок залпового огня "Град".