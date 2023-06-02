Украина не будет втягивать в войну ни одну страну НАТО, – Зеленский

Президент отметил, что в то же время Украине необходимы гарантии безопасности до окончания войны против России.

Украина не планирует вовлекать какое-либо государство-члена НАТО в войну, инициированную Россией. Поэтому страна понимает, что не сможет войти в военно-политический блок до окончания боевых действий. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции со своим эстонским коллегой Аланом Карисом в Киеве 2 июня, пишет РБК-Украина.

"Мы люди адекватные, понимаем, что ни одну страну НАТО мы не будем втягивать в войну. Поэтому мы понимаем, что не будем членами НАТО, пока идет эта война. Не потому, что не хотим, потому что это невозможно", – сказал украинский лидер.

Он также подчеркнул, что Киев не ищет альтернативу членству в Альянсе. В то же время Украина нуждается в гарантиях безопасности до окончания войны против РФ.

По словам Зеленского, под гарантиями безопасности подразумеваются санкции, финансовые гарантии, вооружение и так далее.

"То, что сегодня не в документах, а есть в реальности. Если мы хотим иметь их на бумаге, то там должно быть четко указано или сопровождаться чем-то конкретным, что эти гарантии безопасности действуют, пока Украина не получит главные гарантии безопасности, а именно – членство в НАТО", – пояснил он.

Напомним, 2 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия будет настаивать на "защите своих интересов", что означает, что она не будет соглашаться на расширение НАТО за счет Украины и на приближение альянса к своим границам.

1 июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал, что Североатлантический Альянс намерен продолжить поддерживать Украину после окончания войны, чтобы избежать нового вторжения.