США помогут Украине построить "армию будущего": Блинкен рассказал подробности (видео)

По словам американского госсекретаря, предпосылкой к началу переговоров между Киевом и Москвой является сильная Украина, которая способна сдерживать и защищать себя от любой агрессии.

Соединенные Штаты Америки помогут сформировать "украинские Вооруженные силы будущего". Об этом сказал государственный секретарь США Энтони Блинкен во время своего выступления в Финляндии 2 июня.

Как отмечает Блинкен, инвестиции в ВСУ не препятствуют переговорам, а прокладывают к ним путь. По его словам, предпосылкой к дипломатическим отношениям между Киевом и Москвой является сильная Украины, у которой есть возможность обеспечивать свою безопасность.

Говоря об украинской "армии будущего", госсекретарь США уточнил, что речь идет об обеспечении ВСУ современной авиацией, интегрированной противовоздушной и противоракетной обороной, а также современными танками и бронемашинами.

Кроме того, упоминается об обучении украинских военных и создании национального потенциала для производства снарядов.

Энтони Блинкен выступает с речью в Хельсинки

Блинкен также указал на то, что РФ сейчас пребывает в куда худшем состоянии, чем до начала полномасштабной войны с Украиной.

"Там, где Путин стремился продемонстрировать силу, он показал слабость. Там, где он планировал разделить, он объединил", — констатировал Энтони Блинкен.

Напомним, что 1 июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический Альянс намерен продолжить поддерживать Украину после окончания войны, чтобы избежать нового вторжения.

Мы также писали о том, что 2 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не планирует вовлекать какое-либо государство НАТО в войну, инициированную Россией. Он также подчеркнул, что Киев не ищет альтернативу членству в Альянсе.