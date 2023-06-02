"Жизнь прожил яркую и достойную": под Бахмутом погиб музыкант из Мариуполя (фото, видео)

Даниил Подыбайло занимался музыкой, поэзией и литературой, мечтал издать книги и изучал IT. Во время блокады Мариуполя он помогал военнослужащим и гражданским, а затем отправился на фронт в составе 128 батальона, 112 бригады ТрО.

В боях под Бахмутом, в селе Клещеевка, погиб музыкант и поэт Даниил Подыбайло, родом из Мариуполя. О трагедии сообщил сайт города Мариуполя 2 июня.

Как отмечают журналисты, Даниил практически вырос в общественном центре "Новый Мариуполь", который основала и возглавила его мама Мария Подыбайло. Парень был активным участником проукраинских митингов в Мариуполе, где исполнял свои песни.

Даниил Подыбайло был таланливым музыкнатом

После начала полномасштабного вторжения ВС РФ Подыбайло помогал военнослужащим и гражданским в блокадном Мариуполе. После того как ему удалось выбраться из города, молодой человек сразу отправился на фронт в составе 128 батальона, 112 бригады ТрО.

Даниил оборонял Киев, а также принимал участие в освобождении Харьковской области. По словам его друзей, он выбивал тылы и резервы ВС РФ в Клещеевке, что создало условия для продвижения флангов.

Даниил Подыбайло

Авторы публикации отмечают, что Даниил Подыбайло занимался музыкой, поэзией и литературой, мечтал издать книги, изучал IT, а также был одним из лучших в городе мастером по освещению сцены и звукорежиссером.

Дмитрий Проскурин и Даниил Подыбайло — UT DEUS

"Он настоящий козарлюга. Жизнь прожил яркую и достойную. Его нельзя не любить. Это было какое-то невероятное сосредоточение талантов, мудрости, энергии… К нему тянулись такие же. И еще. Более верного друга было не найти. И мне, и его ребятам", — написала мама погибшего героя.

Напомним, что 21 мая во время эвакуационной миссии погиб врач Евгений "Аркай" Бешляга. В его автомобиль попал снаряд. Близкие погибшего вспоминают, что он был воплощением доброты, бескорыстия, самопожертвования.

Мы также писали о том, что 31 мая стало известно о гибели в ДТП снайпера из Великобритании Джулиана Торна, который приехал в Украину для того, чтобы помочь подготовить ВСУ перед столкновением с российскими оккупантами.