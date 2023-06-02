"Железные кулаки": танкисты 66 бригады показали эффектное видео учений на полигоне

Экипажи тяжелой техники ВСУ каждый день готовятся в учебных центрах и полигонах, где условия максимально приближены к боевым.

Танкисты 66-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины совершенствуют навыки накануне наступления. Соответствующее видео 2 июня было опубликовано в Facebook подразделения.

Экипажи боевых машин отрабатывают движение на довольно непроходимой местности в лесу. Затем тяжелая техника выезжает на выходной рубеж и открывает огонь.

"Наши железные кулаки совершенствуют свои навыки и умения. Траки – сила!", – говорится в сообщении.

Танкисты ВСУ в войну против России

Танкисты Вооруженных сил Украины играют важную роль в противодействии враждебным подразделениям. Экипажи боевые машины из состава 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского в мае в ближнем бою "выбили" оккупантов, которые засели в укрепленных блиндажах и окопах. На видео можно увидеть, что украинские воины успешно используют тяжелую технику, когда подходят к позициям российских захватчиков. Впоследствии пехотинцы принимают участие в ближнем бою и "выкуривают" захватчиков.

Также в конце апреля украинские танкисты показали, как "отминусовали" кафиров. Бойцы 28-й ОМБр с помощью корректировщиков уничтожили опорный пункт россиян вместе с личным составом.

В 3-й ОШБр 17 апреля показали кадры работы танков по ВС РФ под Бахмутом, который более десяти месяцев остается самой горячей точкой российско-украинской войны. Экипажи бронетехники провели стрельбу по соответствующим целям в лесополосе и на холмах. Огонь украинские защитники вели с дальнего расстояния. Украинские военные решительно противодействовали намерениям россиян захватить город.

Напомним, 4 апреля бойцы 66-й бригады ВСУ уничтожили новейший российский танк Т-90М "Прорыв". Количество утраченных танков для оккупантов в войне против Украины уже перевалило за десять. Всего в армии оккупанта было до 100 Т-90М "Прорыв".