Шок и трепет: украинские танкисты показали, как "отминусовали" оккупантов (видео)

Бойцы 28-й ОМБр при помощи корректировщиков уничтожили опорный пункт россиян вместе с личным составом.

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Воины 28-й ОМБр им. Рыцарей зимнего похода показали кадры уничтожения опорного пункта оккупационных войск России. Соответствующее видео бойцы опубликовали на своей Facebook-странице 23 апреля.

Как рассказали украинские защитники, при помощи корректировки аэроразведчиков, экипаж танка при поддержке БМП "налетел" на позиции оккупантов. В результате Силы обороны уничтожили опорный пункт россиян вместе с личным составом.

Ситуация на фронте

Согласно утренней сводке Генштаба Вооруженных сил Украины от 24 апреля, за прошедшие сутки противник нанес 1 ракетный и 46 авиационных ударов. Оккупанты произвели около 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям Сил обороны и населенным пунктам. Россияне активно используют авиацию, применяя крылатые авиационные бомбы в Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях. В результате чего есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Основные усилия противник сосредоточивает на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой. Основные усилия противник сосредоточивает на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях — отражено около 60 атак противника. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку.

Напомним, 21 апреля украинские защитники показали уничтожение российской техники. На вражеский Т-90 "охотились" операторы Сил специальных операций ВСУ.

Ранее, 20 апреля, сообщалось, что третья штурмовая бригада Вооруженных сил Украины готовится к контрнаступательным действиям. Бойцы опубликовали видео тренировок, на которых они совершенствовали корректировку действий с БПЛА, а затем вели бой в траншеях.