Бойцы штурмовой бригады ВСУ показали, как будут "выбивать" противника с позиций (видео)

Отработка навыков заключалась в том, чтобы усовершенствовать корректировку действий с коптера, а затем вести бой в траншеях.

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Третья штурмовая бригада Вооруженных сил Украины готовится освобождать от врага украинскую землю. Видео тренировок опубликовали 20 апреля в Telegram подразделении.

Отработка навыков заключалась в том, чтобы усовершенствовать корректировку действий с коптера, а затем вести бой в траншеях. Бойцы 2-го штурмового батальона показали, насколько опасна их работа, поэтому процесс обучения требует высокого уровня сосредоточенности и внимания.

Напомним, 17 апреля в 3-й ОШБр показали кадры работы танков по позициям российских войск вблизи Бахмута. Экипажи бронетехники провели соответствующую стрельбу по целям в лесополосе и на холмах. Украинские защитники вели огонь с дальнего расстояния. Украинские военные и дальше пытаются удержать Бахмут. Вблизи населенного пункта и в самом городе украинские подразделения используют гранатометы, а остатки стен от зданий используют для обороны. Это позволяет спастись от вражеских обстрелов.

Бойцы ВСУ 20 апреля показали, что происходит на окраинах Бахмута. На видео, представленном воинами отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого, можно увидеть, что инфраструктуры в городе не существует. Украинские защитники быстро передвигаются по территории населенного пункта транспортным средством, чтобы не попасть под вражеский обстрел.

В ГНСУ 18 апреля показали кадры боев в центре Бахмута. Защитники объяснили, что бои продолжаются в плотной городской застройке на очень минимальных дистанциях. Кое-где оккупантов и украинских военных разделяют даже несколько метров, что крайне усложняет оборону города. В то же время, никаких признаков "снарядного голода" со стороны врага здесь не фиксируют. Отмечают изменения среди личного состава российских оккупантов. Вместе с другими силами обороны Бахмут продолжает защищать украинские пограничники.