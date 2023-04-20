Бійці штурмової бригади ЗСУ показали, як "вибиватимуть" противника з позицій (відео)

Відпрацювання навичок полягало у тому, щоб вдосконалити корегування дій з коптера, а згодом вести бій у траншеях.

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Третя штурмова бригада Збройних сил України готується звільняти від ворога українську землю. Відео тренувань опублікували 20 квітня у Telegram підрозділу.

Відпрацювання навичок полягало у тому, щоб вдосконалити корегування дій з коптера, а згодом вести бій у траншеях. Бійці 2-го штурмового батальйону показали, наскільки небезпечною є їхня робота, тому процес навчання вимагає високого рівня зосередженості та уваги.

Нагадаємо, 17 квітня у 3-й ОШБр показали кадри роботи танків по позиціях російських військ поблизу Бахмута. Екіпажі бронетехніки провели відповідну стрільбу по цілях у лісосмузі та на пагорбах. Українські захисники вели вогонь з далекої відстані. Українські військові й надалі намагаються утримати Бахмут. Поблизу населеного пункту й у самому місті українські підрозділи застосовують гранатомети, а залишки стін від будівель використовують для оборони. Це дозволяє врятуватися від ворожих обстрілів.

Бійці ЗСУ 20 квітня показали, що відбувається на околицях Бахмута. На відео, яке представили воїни окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького, можна побачити, що інфраструктури у місті не існує. Українські захисники швидко пересуваються територією населеного пункту транспортним засобом, щоб не потрапити під ворожий обстріл.

У ДПСУ 18 квітня показали кадри боїв у центрі Бахмута. Захисники пояснили, що бої тривають у щільній міській забудові на дуже мінімальних дистанціях. Подекуди окупантів та українських військових розділяють навіть кілька метрів, що вкрай ускладнює оборону міста. Водночас жодних ознак "снарядного голоду" з боку ворога тут не фіксують. Відзначають зміни серед особового складу російських окупантів. Разом з іншими силами оборони Бахмут продовжують захищати українські прикордонники.