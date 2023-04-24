Шок і трепет: українські танкісти показали, як "відмінусували" окупантів (відео)

Бійці 28-ї ОМБр за допомогою коригувальників знищили опорний пункт росіян разом з особовим складом.

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Воїни 28-го ОМБр ім. Лицарів зимового походу показали кадри знищення опорного пункту окупаційних військ Росії. Відповідне відео бійці опублікували на Facebook-сторінці 23 квітня.

Як розповіли українські захисники, за допомогою коригування аеророзвідників екіпаж танка за підтримки БМП "налетів" на позиції окупантів. Унаслідок Сили оборони знищили опорний пункт росіян разом з особовим складом.

Ситуація на фронті

Згідно з ранковим зведенням Генштабу Збройних сил України від 24 квітня, минулої доби противник завдав 1 ракетного та 46 авіаційних ударів. Окупанти здійснили майже 60 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях Сил оборони та населених пунктах. Росіяни активно використовують авіацію, застосовуючи крилаті авіаційні бомби у Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях. Внаслідок чого є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновані та пошкоджені приватні житлові будинки й інша цивільна інфраструктура.

Основні зусилля противник зосереджує на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках

Імовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. Основні зусилля противник зосереджує на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках — відбито близько 60 атак противника. Найзапекліші бої продовжуються за Бахмут та Мар'їнку.

Нагадаємо, 21 квітня українські захисники показали знищення російської техніки. На ворожий Т-90 "полювали" оператори Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Раніше, 20 квітня, повідомлялося, що третя штурмова бригада Збройних сил України готується до контрнаступних дій. Бійці опублікували відео тренувань, на яких вони вдосконалювали коригування дій із БПЛА, а потім вели бій у траншеях.