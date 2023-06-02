ВС РФ ударили авиационными бомбами по Харьковской области: есть жертвы, – глава ОГА

В результате атаки два человека погибли двое человек, а четверо – в том числе трехлетний ребенок – получили ранения.

В пятницу, 2 июня, Вооруженные силы Российской Федерации в очередной раз обстреляли Харьковскую область. Об этом написал председатель Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале.

"Сегодня около 17:05 российские оккупанты нанесли очередной ракетный удар по Харьковщине", — констатировал Синегубов.

По словам чиновника, обстрел был совершен ракетами С-300, две из которых попали в лесной массив Змиевского общества Чугуевского района. О жертвах или масштабных разрушениях не сообщалось.

Спустя несколько часов Олег Синегубов добавил, что российские оккупанты снова атаковали Харьковскую область. Удар двух управляемых авиационных бомб пришелся на поселок городского типа Ковшаровка Купянского района.

"Поврежден жилой дом. К сожалению, 2 человека погибли — пожилой мужчина и женщина. Кроме того, получили ранения 3 женщины и 3-летний мальчик", — сообщил глава ОВА.

Напомним, что 31 мая в результате вражеского обстрела Волчанска в Харьковской области погиб 60-летний мужчина, еще один получил ранение. По словам Олега Синегубова, за диверсионно-разведывательный группа РФ пыталась проникнуть на территорию области в районе села Зеленое.

Ранее, 29 мая, под ударом также оказался населенный пункт Ковшаровка, который расположен в Купянском районе Харьковской области. ВС РФ ударили по нему ракетой из комплекса "Искандер", в результате чего пострадали беременная женщина, двое детей и три пожилых женщины.

Еще мы сообщали о том, как 21 мая россияне нанесли удары по Харькову и селу Циркуны Харьковского района. Одна из ракет С-300, попала в землю, еще одна повредила частный жилой дом.