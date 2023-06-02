Спецназовцы ВСУ уничтожили вражеский тягач МТ-ЛБ на Запорожье (видео)

Бойцы 12 отряда спецназначения Вооруженных сил Украины не дали захватчикам эвакуироваться на линии фронта.

В Запорожской области украинские спецназовцы ликвидировали тягач МТ-ЛБ российских войск. Видео 2 июня опубликовал в Telegram украинский журналист и военный корреспондент Андрей Цаплиенко.

С помощью техники российские захватчики решили эвакуировать других оккупантов из опасного для них участка фронта. Впоследствии благодаря попаданию дрона тягач был уничтожен. Выполнил работу 12 отряд спецназначения Вооруженных сил Украины.

Спецназовцы ВСУ в войне с Россией

Украинские спецназовцы выполняют особые задачи по уничтожению окупантов. Бойцам, прошедшим интенсивную подготовку, удается в условиях смертельной угрозы максимально эффективно противодействовать врагу. В частности, спецназовцы СБУ 16 мая показали работу операторов ударных дронов на передовой. В ведомстве отмечают, что это лишь часть работы наших воинов, скоро будет еще больше уничтожены захватчики и их техника.

Также 27 марта украинские спецназовцы с помощью дрона уничтожили экипаж БТР ВС РФ во время движения. Украинские воины отработали по оккупантам с помощью FPV-дрона. Кроме того, у вражеских позиций была уничтожена БМП россиян, по военной технике ударил дрон-камикадзе. На видео, опубликованном ведомством, видно, как один беспилотник попадает прямо в цель во время перемещения российской техники с экипажем по дороге. Удар второго БПЛА случился, когда БМП россиян остановилась.

"Белые волки" СБУ показали удары по ВС РФ 23 марта показали ликвидацию тяжелой бронетехники россиян. В результате удачных действий удалось ликвидировать 14 танков и 4 БМП за 5 дней.

Напомним, бойцы ССО ВСУ также отличились в войне с РФ. Защитники 22 мая показали уничтоженный Бахмут. В командовании ССО заверили, что спецназовцы и дальше выполняют задачи в городе, который остается самой горячей точкой не только на Донетчине, но и на всей линии фронта.