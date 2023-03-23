Минус 14 танков и 4 БМП за 5 дней: "белые волки" СБУ показали удары по ВС РФ (видео)

Кроме бронетехники, спецназовцы "Альфы" ликвидировали два блиндажа с российскими оккупантами, склад с боеприпасами и специальную машину для разминирования.

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Спецназ Службы безопасности Украины "Альфа" из группы "Белые волки" ликвидировали 22 российских цели за пять дней. Видео 23 марта опубликовала пресс-служба ведомства.

Бойцы Центра специальных операций "Альфа" смогли продемонстрировать высокий уровень профессионализма. Для уничтожения более двух десятков целей украинским защитникам находилось всего пять дней.

"Урожай" вражеской техники действительно существенный, ведь среди ликвидированных единиц – 14 танков, четыре боевых машины пехоты. Кроме бронетехники, были обнаружены и ликвидированы два блиндажа с россиянами, склад с боеприпасами, одна специальная машина для разминирования.

На записи четко видно профессиональное действие украинских защитников. В украинском ведомстве не сообщили, где именно прошли соответствующие бои.

Напомним, руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк 22 марта сообщила, что ВСУ нанесли мощный удар российским оккупационным подразделениям на Кинбурнской косе. Последствия атаки ВСУ для захватчиков оказались существенными, ведь они потеряли два дрона-разведчика. Потери российских захватчиков позволят значительно упростить жизнь жителям Очакова и ближайших населенных пунктов Николаевской области, поэтому операция имеет важное значение в защите всего южного направления.

Также украинские бойцы обнаружили замаскированную технику среди леса и с помощью дронов сбросили два снаряда по цели. В ходе разведки на южном направлении украинские операторы зафиксировали, что это ЗРК "Стрела-10". Бойцы ВСУ использовали дроны "со скидками" и уничтожили технику армии РФ. Российское вооружение находилось среди лесистой местности и было прикрыто хвойными ветвями. Это помешало украинским военным выявить враждебную позицию и с помощью двух снарядов ликвидировали ЗРК.