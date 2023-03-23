Мінус 14 танків та 4 БМП за 5 днів: "білі вовки" СБУ показали удари по ЗС РФ (відео)

Окрім бронетехніки, спецпризначенці "Альфи" ліквідували два бліндажі з російськими окупантами, склад із боєприпасами та спеціальну машину для розмінування.

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Спецпризначенці Служби безпеки України "Альфа" з групи "Білі вовки" ліквідували 22 російські цілі за п'ять днів. Відео 23 березня опублікувала пресслужба відомства.

Бійці Центру спеціальних операцій "Альфа" зуміли продемонструвати високий рівень професійності. Для знищення понад двох десятків цілей українським захисникам знаходилося всього п'ять днів.

"Врожай" ворожої техніки є дійсно суттєвим, адже серед ліквідованих одиниць – 14 танків, чотири бойових машини піхоти. Окрім бронетехніки, також були виявлені та ліквідовані два бліндажі з росіянами, склад із боєприпасами, одна спеціальна машина для розмінування.

На записі чітко видно професійній дії українських захисників. В українському відомстві не повідомили, де саме відбулися відповідні бої.

Нагадаємо, керівниця об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк 22 березня повідомила, що ЗСУ завдали потужного удару російським окупаційним підрозділам на Кінбурнській косі. Наслідки атаки ЗСУ для загарбників виявилися суттєвими, адже вони втратили два дрони-розвідники. Втрати російських загарбників дозволять значно спростити життя мешканцям Очакова та найближчих населених пунктів у Миколаївській області, тому операція має вагоме значення у захисті усього південного напрямку.

Також українські бійці виявили замасковану техніку серед лісу та за допомогою дронів скинули два снаряди по цілі. Під час розвідки на південному напрямку українські оператори зафіксували, що це ЗРК "Стріла-10". Бійці ЗСУ використовували дрони "зі знижками" та знищили техніку армії РФ. Російське озброєння перебувало серед лісистої місцевості та було прикрите хвойними гілками. Це завадило українським військовим виявити ворожу позицію та за допомогою двох снарядів ліквідували ЗРК.