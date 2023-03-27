Украинские спецназовцы с помощью дрона уничтожили экипаж БТР ВС РФ во время движения (видео)

Украинские воины отработали по оккупантах с помощью FPV-дронов. Кроме того, возле вражеских позиций был уничтожен БМП россиян, по технике ударил дрон-камикадзе.

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Воины Центра спецопераций "А" Службы безопасности Украины уничтожили экипаж бронетранспортеров (БТР) и пехоту российской армии прямо во время их передвижения. Об этом рассказали в пресс-службе СБУ 27 марта.

Сообщается, что украинские спецназовцы отработали по оккупантах FPV-дроном. Кроме того, под удар попал российский БМП, его уничтожили возле вражеских позиций с помощью дрона-камикадзе.

В СБУ не уточняют, где именно воины удачно атаковали россиян.

На кадрах, показанных ведомством, видно, как один дрон попадает прямо в цель во время перемещения российской техники с экипажем по дороге. Удар второго БПЛА произошел, когда БМП россиян остановилась.

Что такое FPV-дроны?

First Person View (вид от первого лица). Эта технология стала распространенной для гоночных дронов. Ее особенность в том, что вместо планшета оператор надевает видеоочки. Вместо обычного БПЛА используют аскетичный и в большинстве своем кустарный дрон с минимальной комплектацией, но мощными двигателями.

Напомним, 27 марта украинские бойцы разбили вражеские БМП в лесополосе в Луганской области. В результате успешной операции россияне потеряли боевую технику и личный состав. Кроме того, украинским пограничникам удалось также уничтожить блиндаж и фортификационные сооружения оккупантов.

26 марта бойцы спецподразделения ГУР "Кракен" показали, как в январе провели секретную операцию на Соледарском направлении и уничтожили один из пунктов управления российских войск. Военнослужащие смогли обнародовать ее подробности только сейчас из соображений безопасности.