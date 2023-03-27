Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Воєнний фокус Російсько-українська війна

Українські спецпризначенці за допомогою дрону знищили екіпаж БТР ЗС РФ під час руху (відео)

Знищення російської техніки
Українські військові за допомогою дронів знищили техніку росіян

Українські воїни відпрацювали по окупантах за допомогою FPV-дрону. Крім того, біля ворожих позицій було знищено БМП росіян, по військовій техніці вдарив дрон-камікадзе.

Related video

Воїни Центру спецоперацій "А" Служби безпеки України знищили екіпаж бронетранспортерів (БТР) та піхоту російської армії просто під час їхнього пересування. Про це розповіли у пресслужбі СБУ 27 березня.

Повідомляється, що українські спецпризначенці відпрацювали по окупантах за допомогою FPV-дрона. Крім того, під удар потрапив російський БМП, його знищили біля ворожих позицій за допомогою дрона-камікадзе.

У СБУ не уточнюють, де саме воїни вдало атакували росіян.

На кадрах, показаних відомством, видно, як один дрон потрапляє у ціль під час переміщення російської техніки з екіпажем на дорозі. Удар другого БПЛА стався коли БМП росіян зупинився.

Що таке FPV-дрони?

First Person View (вигляд від першої особи). Ця технологія стала поширеною для перегонових дронів. Її особливість у тому, що замість планшета оператор одягає відеоокуляри. Замість звичайного БПЛА використовують аскетичний і здебільшого кустарний дрон із мінімальною комплектацією, але потужними двигунами.

Нагадаємо, 27 березня українські бійці розбили ворожі БМП у лісосмузі на Луганщині. В результаті успішної операції росіяни втратили бойову техніку та особовий склад. Крім того, українським прикордонникам вдалося також знищити бліндаж та фортифікаційні споруди окупантів.

26 березня бійці спецпідрозділу ГУР "Кракен" показали, як у січні провели секретну операцію на Соледарському напрямку та знищили один із пунктів управління російських військ. Військовослужбовці змогли оприлюднити її подробиці лише з міркувань безпеки.