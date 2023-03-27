Українські спецпризначенці за допомогою дрону знищили екіпаж БТР ЗС РФ під час руху (відео)

Українські воїни відпрацювали по окупантах за допомогою FPV-дрону. Крім того, біля ворожих позицій було знищено БМП росіян, по військовій техніці вдарив дрон-камікадзе.

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Воїни Центру спецоперацій "А" Служби безпеки України знищили екіпаж бронетранспортерів (БТР) та піхоту російської армії просто під час їхнього пересування. Про це розповіли у пресслужбі СБУ 27 березня.

Повідомляється, що українські спецпризначенці відпрацювали по окупантах за допомогою FPV-дрона. Крім того, під удар потрапив російський БМП, його знищили біля ворожих позицій за допомогою дрона-камікадзе.

У СБУ не уточнюють, де саме воїни вдало атакували росіян.

На кадрах, показаних відомством, видно, як один дрон потрапляє у ціль під час переміщення російської техніки з екіпажем на дорозі. Удар другого БПЛА стався коли БМП росіян зупинився.

Що таке FPV-дрони?

First Person View (вигляд від першої особи). Ця технологія стала поширеною для перегонових дронів. Її особливість у тому, що замість планшета оператор одягає відеоокуляри. Замість звичайного БПЛА використовують аскетичний і здебільшого кустарний дрон із мінімальною комплектацією, але потужними двигунами.

Нагадаємо, 27 березня українські бійці розбили ворожі БМП у лісосмузі на Луганщині. В результаті успішної операції росіяни втратили бойову техніку та особовий склад. Крім того, українським прикордонникам вдалося також знищити бліндаж та фортифікаційні споруди окупантів.

26 березня бійці спецпідрозділу ГУР "Кракен" показали, як у січні провели секретну операцію на Соледарському напрямку та знищили один із пунктів управління російських військ. Військовослужбовці змогли оприлюднити її подробиці лише з міркувань безпеки.