В БПЛА Shahed нашли запчасти из стран-союзниц Украины, – Данилов (видео)

По словам секретаря СНБО, некоторые детали к иранским дронам могли быть закуплены еще на стадии подготовки России к полномасштабному вторжению.

Запчасти иранских беспилотных летательных аппаратов Shahed, которыми Российская Федерация атакует территорию Украины, производятся в дружественных Киеву странах. Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире всеукраинского телемарафона 2 июня.

Данилов заявил, что необходимо разобраться, как подсанкционная РФ получает запчасти стран, которые являются партнерами Украины, и обратиться в соответствующие инстанции.

"Мы с этим вопросом разбирается. Это не первый такой случай. Мы понимаем, из чего состоят те или иные компоненты Shahed", — сказал чиновник.

Алексей Данилов о происхождении запчастей Shahed

Как отмечает секретарь СНБО, в распоряжении Киева имеется почти целый иранский БПЛА, так как украинцам не раз удавалось сбивать вражеские дроны на своей территории.

"Разобрали, и, к сожалению, обнаружили там части, которые не производятся ни в Иране, ни в России", — констатировал Данилов.

Чиновник также указал на то, что те запчасти, которые были выпущены в 2019-2021 годах, могли быть закуплены еще на стадии подготовки России к полномасштабному вторжению.

"Но это не снимает определенных процессов, которые находятся на контроле и докладывались на заседании Ставки сегодня", — заключил Алексей Данилов.

Напомним, что по данным CNN от 26 мая, Каспийское море, скорее всего, является одним из основных путей поставки из Ирана в Российскую Федерацию дронов Shahed и другой поддержки.

Ранее, 16 мая, глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что Украина гипотетически имеет возможности провести операцию в Иране, чтобы уничтожить производство беспилотников Shahed-136.

Еще мы писали о том, что исследователи из британской организации Conflict Armament Research в своем отчете за апрель 2023 года пришли к выводу, что Россия применяет против Украины иранские ударные беспилотники, которые содержат технологии, украденные у Европы еще 17 лет назад.