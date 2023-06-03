ВС РФ могут быть разгромлены: пропагандисты шокированы ситуацией на фронте, — СМИ

Как рассказал американский аналитик Марк Канчиан, ситуация в Украине для россиян кардинально отличается от той, которая была в 2014 году. Украинцы получают гораздо больше помощи от НАТО, они готовы сопротивляться сильнее и яростнее.

Российские пропагандисты и военные корреспонденты шокированы тем, что происходит на фронте в Украине. В особенности они обескуражены отсутствием успеха в Бахмуте. Об этом заявил старший советник Центра стратегических и международных исследований США Марк Канчиан, пишет Newsweek.

Издание отметило, что Россия вторглась в Украину 24 февраля 2022 года, и многие ожидали ее быстрой победы, но "спецоперация" превратилась в 16-месячную полномасштабную войну.

По его словам, их также очень беспокоит военная помощь, которую получает Украина от Запада. В России не понимают, к чему это может привести.

"Они также беспокоятся обо всей подготовке и военной технике, которую получает Украина. Существует огромная неопределенность в отношении того, какой военный потенциал это может дать. В конечном счете, они могут сокрушить российские силы", — сказал Канчиан.

По словам эксперта, ситуация в Украине для россиян кардинально отличается от той, которая была в 2014 году. Именно этом беспокоит российских пропагандистов. Украинцы получают гораздо больше помощи от НАТО, они готовы сопротивляться сильнее и яростнее. Но на этот раз РФ открыто задействовала свою регулярную армию. Она не достигла тех успехов, на которые рассчитывали в Москве. Теперь российские пропагандисты и аналитики считают, что война может быть проиграна.

Напомним, что 2 июня в сети появились новые фото Бахмута после боев. Оккупанты ударили по Дому культуры им. Мартынова в Бахмуте еще в сентябре 2022 года. Тогда внутри от гари почернели все стены. Сейчас, пережив зиму, помещение находится в плачевном состоянии.

Кроме того, бойцы ВСУ рассказали о работе гаубицы FH70 под Бахмутом. Западная артиллерия более точная и дальнобойная, чем советские образцы. Следовательно, военные не дают оккупантам расслабляться.

Еще бойцы 3-й ОШБр рассказали о том, как отражают в РФ позиции под Бахмутом. Успешные наступательные действия сил обороны Украины на Бахмутском направлении начались в начале мая. Это первые видимые успехи украинских защитников в этом направлении после 10 месяцев сверхтяжелой обороны.