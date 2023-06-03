"Серая зона на границе": добровольцы из РДК заявили о новом рейде на территорию России

В "Русском добровольческом корпусе" рассказали, что постараются закрепиться в районах, где местная власть сбежала, а люди покинули свои дома.

Бойцы из "Русского добровольческого корпуса" 3 июня заявили о том, что они вновь выдвигаются на задание в Белгородской области России.

По словам российских добровольцев, приграничная зона в Белгородской области превращается в серую зону.

"Брошенные дома, брошенные жители, полное отсутствие местной администрации и представителей полиции", — сказано в сообщении РДК.

Добровольцы сообщили, что стараются закрепиться в указанной зоне, "чтобы потом навести порядок". Немногим ранее в РДК также отметили, что в Белгородской области разворачивается настоящая война.

"Вся Белгородская область стала сначала сплошной прифронтовой полосой, а с недавних пор, полноценной зоной боевых действий. Тут вам не "СВО", а настоящая война! Война против лжи и несвободы, за будущее России! Присоединяйтесь к нашей борьбе! Слава РДК!", — говорилось в сообщении.

Бои в Белгородской области

Напомним, в пятницу, 2 июня, россияне заявили об очередном обстреле Белгородской области якобы со стороны ВСУ, который привел к жертвами среди мирных жителей. В результате атаки якобы погибли две женщины от осколочных ранений.

В тот же день российские военкоры сообщали, что более 100 добровольцев якобы пытались проникнуть вглубь территории России.

Также 2 июня добровольцы из Легиона "Свобода России" показали свою военную технику в селе Новая Таволжанка, где сейчас идут бои. Населенный пункт находится на подступах к городу Шебекино, откуда власти эвакуировали местное население.

Днем ранее, 1 июня стало известно, что бойцы "Русского добровольческого корпуса" и Легиона "Свобода России" вновь прорвали российскую границу и ведут бои с Вооруженными силами РФ.