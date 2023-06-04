Ночная атака Украины: ПВО сбили 4 из 6 крылатых ракет и 3 дрона Shahed, — Воздушные силы

По данным КГВА, жителям столицы уже вторую ночь кряду не приходится слышать над головой разрывы сбитых ракет. Все, в том числе и беспилотники, сбиваются еще на дальних подступах.

Воздушные силы в ночь на 4 июня уничтожили четыре крылатых ракет и три дрона Shahed. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"С 01:00 по 04:00 часов 4 июня противник выпустил пять иранских ударных БпЛА "Shahed-136/131" из Брянской области", — говорится в сообщении. Представители Воздушных сил добавил, что по Украине были выпущены шесть крылатых ракет Х-101/Х-555 со стратегических бомбардировщиков Ту-95мс из района Каспийского моря.

В КГВА, в свою очередь, сообщили, что украинские ПВО сбили все вражеские цели, которые атаковали столицу. Однако представитель киевской администрации Сергей Попко все же не упомянул о количестве летевших ракет.

"Наш сосед-изверг на словах кричит всему миру о своей вере и любви к Богу. А на деле – даже в святую Троицу московские сатанисты не гнушаются желанием убивать мирных людей. Сегодня ночью [российские войска] атаковали Украину ракетами, традиционно запущенными из района Каспийского моря стратегическими бомбардировщиками Ту-95МС, и беспилотниками", — говорится в сообщении представителя администрации Сергея Попкова.

Согласно предварительным данным, ни одна воздушная цель не долетела столицы, все направлявшееся в сторону города боеприпасы уничтожались еще на дальних подступах, благодаря чему жителям столицы уже вторую ночь кряду не приходится слышать над головой разрывы сбитых ракет.

Представитель киевской администрации поблагодарил военнослужащих, усилиями которых это удалось.

Напомним, что число пострадавших после атаки пригорода Днепра возросло. По данным местной ОВА во время обстрела Подгородного в Днепровском районе пострадали 13 граждан, среди них — несколько детей.

Также сообщалось, что, по оценкам Офиса президента, имеющегося оружия для успешного контрнаступления недостаточно.