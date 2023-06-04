Безуспешное наступление ВС РФ и дезертирство новобранцев: последние сводки от Генштаба ВСУ

В Генштабе отметили, что на временно оккупированных территориях Харьковской области почти сотня российских новобранцев самовольно оставила свои позиции.

В Генштабе ВСУ предоставили оперативную информацию за 466 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против нашего государства. В Генштабе сообщили о военных успехах и о том, что российские оккупанты продолжают нести потери и привлекать бывших осужденных из тюрем. Последние сводки о войне в Украине были опубликованы на официальном Facebook Генштаба ВСУ.

Сообщается, что сегодня ночью ВС РФ применил крылатые ракеты воздушного базирования Х-101/Х-555 и иранские ударные БПЛА "Shahed-136/131". По уточненной информации были уничтожены 4 из 6 крылатых ракет Х-101/Х-555 и 6 из 8 ударных БПЛА.

Всего в сутки враг нанес 7 ракетных и 25 авиационных ударов, совершил около 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины продолжает оставаться высокой.

В Генштабе ВСУ отмечают, что ВС РФ продолжают пытаться полностью оккупировать Луганскую и Донецкую области. В течение суток оккупанты совершили 23 атаки, однако все они были отбиты подразделениями сил обороны.

В Харьковской области вражеские ДРГ пытались проникнуть в районе населенного пункта Зеленое и обстреляли из артиллерии и минометов населенные пункты в Сумской и Харьковской областях.

На Купянском и Лиманском направлениях в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия.

На Бахмутском направлении противник вел наступательные действия в районе Ивановского, которые не увенчались успехом. Но обстрелял населенные пункты Донецкой области.

В районе Авдеевки был нанесен авиационный удар. На Марьинском направлении ВС РФ пытались наступать, но украинские военные отбили все 16 атак противника.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия.

Также в Генштабе отмечают, что у российских оккупантов большие потери в живой силе. В одно из подразделений российских оккупационных войск, которое находится на временно захваченной территории Харьковской области, в течение недели для усиления прибыл личный состав из числа бывших осужденных граждан РФ. Всего их было 500 человек, однако после того, как украинские военные проредили их ряды – около 100 новобранцев были убиты, или тяжело ранены. И после этого более 80 человек самовольно покинули свои позиции.

Авиация сил обороны за сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава. Украинскими военными был сбит 1 вражеский разведывательный БПЛА. А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 района сосредоточения вооружения и военной техники, состав боеприпасов, 2 зенитно-ракетных комплекса и 2 станции радиоэлектронной борьбы противника.

Напомним, сегодня бойцы РДК и ЛСР, которые действуют на территории Белгородской области, вызвали губернатора Вячеслава Гладкова на переговоры, чтобы обменять двух пленных российских солдат.

Гладков заявил, что пленные "скорей всего уже мертвы" и согласился на встречу, но в другом месте и на своих условиях. Неизвестно, состоялась ли встреча.