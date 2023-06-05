Противоречит здравому смыслу: Иран создает военно-морской альянс в Персидском заливе

В Пентагоне отметили, что создание Ираном подобной коалиции не поддается логике, так как за последние два года иранский флот атаковал или захватил 15 торговых судов под международным флагом.

Командующий ВМС Ирана контр-адмирал Шахрам Ирани 3 июля объявил о создании широкого военно-морского альянса в Персидском заливе, в который войдет и Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Оман, Катар, Ирак, Пакистан и Индия. По его словам, морской союз должен будет играть доминирующую роль в обеспечении безопасности в регионе. Об этом сообщает агентство Reuters.

"Сегодня страны региона осознали, что только сотрудничество друг с другом обеспечивает безопасность в этом районе", — заявил адмирал.

Пока Ирани не уточнил формат морской коалиции, но отметил, что она будет сформирована в ближайшее время.

Обозреватели агентства отмечают, что Саудовская Аравия в марте при посредничестве Китая прекратила семилетний вооруженный конфликт с Ираном, заключив соглашение о стабилизации двусторонних отношений.

Кроме того в конце мая руководство ОАЭ заявило о выходе морской коалиции в Персидском заливе, возглавляемой США. Как сообщили в Министерстве иностранных дел, ОАЭ отказались от своего участия в Объединенных морских силах еще два месяца назад опираясь на "оценки эффективного сотрудничества в области безопасности со всеми партнерами".

Реакция Вашингтона

В связи с намерениями Тегерана представитель Пентагона Тим Хокинс в интервью Breaking Defense заявил, что создание военно-морского альянса с Саудовской Аравией и другими странами Персидского залива "противоречит здравому смыслу".

"То, что Иран, причина региональной нестабильности номер один, утверждает, что хочет создать военно-морской альянс для защиты тех самых вод, которым он угрожает, не поддается логике", — сказал он

Он отметил, что только за последние два года Иран атаковал или захватил 15 торговых судов под международным флагом. В связи с этим США вместе с партнерами намерены укреплять оборону Ормузского пролива.

Ранее сообщалось, что в Иране готовятся представить гиперзвуковую баллистическую ракету отечественного производства, которая, согласно заявленным характеристикам, будет мощнее российских ракет "Кинжал". Командующий силами КСИР Амир Али Хаджизаде заявил, что ракета имеет высокую скорость — около 12-13 Маха.