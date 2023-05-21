Война закончена? Переговоры о поражении Саудовской Аравии и победе хуситов в Йемене

Спустя долгие годы кровавого конфликта в Йемене, вероятнее всего, ограниченную победу одерживают хуситы. Саудовская Аравия по сути признала неудачу в боевых действиях. Что от этого получит Иран и чего захочет Эр-Рияд?

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Кадры сотен заключенных, обнимающих свои семьи после обмена между хуситами и поддерживаемым Саудовской Аравией международно признанным правительством Йемена, поразительны. Этот обмен пленными в сочетании с внезапным и быстрым кажущимся сближением между Ираном и Саудовской Аравией заставил многих смотреть в будущее с оптимизмом. Возможно ли, что жестокая война в Йемене, которая стала причиной одной из самых страшных гуманитарных катастроф современности, может получить счастливый конец после многих лет безуспешных усилий по достижению мира?

Фокус перевел статью Томаса Джуно о том, может ли завершиться кровавый конфликт в Йемене.

Бывшего заключенного йеменского повстанца-хути встречают по прибытии в аэропорт Саны, 16 апреля 2023 г. Фото: Getty Images

Члены сил безопасности, связанных с хуситами, во время церемонии освобождения командующего правительственными войсками генерал-майора Фейсала Раджаба, освобожденного повстанцами хуситами в Сане 30 апреля 2023 г. Фото: Getty Images Члены сил безопасности, связанных с хуситами, во время церемонии освобождения командующего правительственными войсками генерал-майора Фейсала Раджаба, освобожденного повстанцами-хуситами в Сане 30 апреля 2023 г. Фото: Getty Images

Скорее всего, нет. К сожалению, сейчас ведутся переговоры не о стабильном мире. Вместо этого Саудовская Аравия пытается управлять результатами своей неудачной войны против хуситов. Эр-Рияд хочет минимизировать расходы, связанные с выходом из войны, которая уже давно стала проигрышной. Я считаю, что результатом переговоров между Саудовской Аравией и хуситами станет институционализация политической и военной власти хуситами и формирование Йемена как раздробленного государства. Такой исход не способствует стабилизации и развитию, поскольку изначальные причины гражданской войны не были устранены. В результате риск того, что Йемен вновь скатится к насилию, останется высоким, а политика страны будет фрагментирована в обозримом будущем. Это трагедия для йеменского народа, который и так страдает от одного из самых тяжелых гуманитарных кризисов в мире. Кроме того, сдержать длительную нестабильность в границах страны не удастся — она неизбежно перекинется за ее пределы.

Чего хотят Саудовская Аравия, хуситы и Иран

Йемен, давно страдающий от нестабильности и насилия, вступил в нынешнюю фазу войны в 2014 году, когда повстанцы-хуситы, базировавшиеся тогда на северо-западе страны, захватили столицу Сану. Саудовская Аравия, и без того обеспокоенная нестабильной ситуацией у своего южного соседа, стала еще более тревожной из-за растущих отношений между ее соперником Ираном и хуситами. По приглашению международно признанного, но потерпевшего поражение правительства Саудовская Аравия в марте 2015 года начала военную интервенцию, чтобы отбросить хуситов и восстановить правительство. Однако война быстро затянула Эр-Рияд в дорогостоящую трясину. Саудовские военные не достигли ни одной из первоначально поставленных правительством целей. К началу 2023 года хуситы укрепили свой статус самого влиятельного игрока в Йемене. Иран значительно углубил свое партнерство с хуситами и создает мощный плацдарм вдоль границы Саудовской Аравии.

Самое главное — это результат осознания наследным принцем Мухаммедом бин Салманом того, что война в Йемене провалилась Фото: Getty Images

Расчет Саудовской Аравии на взаимодействие с хуситами отражает множество факторов и меняющиеся приоритеты. Самое главное — это результат осознания наследным принцем Мухаммедом бин Салманом того, что война в Йемене провалилась. С самого начала конфликта наследный принц настаивал на его продолжении, и его исход теперь ассоциируется с его личным имиджем в стране. По сообщениям, по мере продолжения войны кронпринц осознал, что агрессивная и авантюристическая внешняя политика первых лет его правления принесла стране больше боли, чем пользы.

Поэтому Мохаммед бин Салман предпринял радикальные изменения во внешней политике: Он активно работает над стабилизацией саудовских внешних отношений, о чем свидетельствует не только сближение с Ираном, но и усилия по урегулированию или, по крайней мере, более эффективному управлению спорами с соседями, в частности с Катаром. Похоже, он осознал, что зависимость от иностранных игроков, особенно когда они могут заставить хуситов нацелить на королевство ракеты и беспилотники, поставляемые Ираном, выступают препятствиями для его грандиозного видения экономических и социальных реформ. Таким образом, переговоры с хуситами, в данном контексте, не касаются мира в Йемене. Напротив, условия, которых добивается Саудовская Аравия, — это выход из пагубной войны, а также прекращение вторжений хуситов через границу и ударов ракетами и беспилотниками вглубь саудовской территории.

Хуситы, со своей стороны, одержали ограниченную победу в войне. Эта группировка стала доминирующей политической и военной силой в стране. Поэтому они не намерены идти на серьезные уступки Саудовской Аравии или поддерживаемому ею международно признанному правительству, которое сейчас разбросано между Аденом, Эр-Риядом и Абу-Даби. Хуситы хотят международного признания и легитимации своей власти, а также институционализации своего господства в Сане и на северо-западе Йемена. Любое перемирие представляет для них не шаг к прочному миру, а возможность перевести дух после многолетних боев и закрепить достигнутые успехи. Возможно, хуситы также готовятся к новым наступательным операциям, чтобы расширить территорию, находящуюся под их контролем. Вполне вероятно, что в недалеком будущем хуситы начнут новые наступления с целью захвата стратегически важного и богатого углеводородами центрального города Мариб, спорного города Таиз к югу от Саны и части западного побережья. По мере того, как Саудовская Аравия будет постепенно уходить из Йемена, ее и без того ограниченные возможности противостоять этим атакам еще больше уменьшатся.

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Степень влияния Тегерана на принятие решений хуситами весьма спорна. Иранское влияние ограничено, но каким бы ни был его уровень, это второстепенный вопрос. Куда важнее здесь относительное совпадение интересов, и здесь ответ более ясен. По расчетам Ирана, поскольку его йеменский партнер одержал победу, настало время перейти к этапу закрепления этих успехов. Поэтому он поддерживает усилия хуситов, направленные не на достижение мира, а на институционализацию того, что еще несколько лет назад казалось немыслимым: закрепление позиций Тегерана на юго-западной оконечности Аравийского полуострова. С этим согласны и Иран, и хуситы.

В некоторых СМИ высказывались предположения, что в рамках сближения с Саудовской Аравией Иран согласился прекратить или сократить поставки оружия хуситам. Было бы удивительно, если бы Тегеран согласился на это на постоянной основе, учитывая ценность, которую его связи с хуситами в настоящее время представляют для региональных устремлений Тегерана. Тем не менее, вполне вероятно, что Тегеран может согласиться временно сократить или прекратить поставки, хотя бы для того, чтобы обеспечить передышку для переговоров, которые приведут к закреплению его победы. Это вполне достижимо: хуситы хорошо обеспечены оружием, а поскольку уровень насилия значительно снизился по сравнению с предыдущими годами, они могут временно обойтись меньшей поддержкой своих иранских покровителей или вообще без нее. В долгосрочной перспективе, однако, у обеих сторон есть все стимулы для сохранения ценного партнерства — у хуситов за неимением альтернативы, а у Ирана — из-за его ценности как средства давления на Саудовскую Аравию.

Будущие проблемы Йемена

По сообщениям СМИ, цель Эр-Рияда — предложить "дорожную карту" с долгосрочным перемирием, за которым последуют внутри-йеменские мирные переговоры. В идеале такой результат мог бы стабилизировать ситуацию и даже снизить уровень насилия, по крайней мере, в краткосрочной перспективе. Однако этот процесс столкнется с серьезными препятствиями.

Важно понять, что будет означать формализация и укрепление власти хуситов на северо-западе Йемена и как это будет препятствовать стабильному мирному процессу. Администрация хуситов является жестоко репрессивной, обскурантистской и коррумпированной. Она нетерпима к оппозиции, и, что еще важнее, у этого движения нет ни склонности, ни стимула делиться реальной властью. Их подход к послевоенной политике будет не примирительным, а доминирующим. Они также не показали себя компетентными менеджерами разрушенной войной экономики. Поэтому перспективы улучшения ситуации на этом фронте невелики.

То, что осталось от международно признанного правительства, поддерживаемого Саудовской Аравией, слабо, коррумпировано и раздроблено. Фактически, главной причиной победы хуситов является не поддержка Ирана, а неспособность правительства сформировать последовательный и единый антихуситский фронт. В отчаянной попытке укрепить правительственные силы в апреле 2022 года Саудовская Аравия распорядилась о создании Совета президентского руководства, органа, объединяющего широкий спектр саудовских и эмиратских фракций, объединенных лишь своей оппозицией к хуситам. Однако статус совета как целостной структуры уже больше фикция, чем реальность. Теоретически, соглашение между Саудовской Аравией и хуситами призвано открыть пространство для переговоров между хуситами и Советом президентского руководства, возможно, при посредничестве ООН. На практике, однако, хрупкое единство совета окажется под серьезным ударом, если или когда поддержка Саудовской Аравии уменьшится. Более того, некоторые из фракций, входящих в состав совета, не намерены мириться с захватом власти хуситами без боя. На самом деле, трудно представить, как Совет президентского руководства переживет последствия возможной сделки между Саудовской Аравией и хуситами.

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Последствия соглашения между хуситами и Саудовской Аравией будет иметь сложные последствия на юге Йемена, который был независимым с 1967 по 1990 год. Сепаратистский Переходный совет Юга, поддерживаемый Объединенными Арабскими Эмиратами, сегодня является доминирующей силой на юго-западе страны. Тем не менее, он был практически исключен из недавних переговоров между Саудовской Аравией и хуситами. Хотя он выразил робкую поддержку, прямое соглашение между Эр-Риядом и хуситами неизбежно будет игнорировать недовольство южан, что в конечном итоге может побудить Переходный совет Юга к новым сепаратистским действиям. На самом деле, похоже, что не существует действенного пути для повторной интеграции южной и северной половин страны. Разделение Йемена может быть единственным вариантом, но оно не произойдет гармонично.

Растущая напряженность между сторонниками Переходного совета Юга в Объединенных Арабских Эмиратах и Саудовской Аравии усугубляет эти проблемы. Абу-Даби и Эр-Рияд имеют конкурирующие интересы в Йемене на протяжении многих лет, но до сих пор им в основном удавалось договариваться в случае разногласий и справляться со своими расхождениями. Однако исключение Абу-Даби из переговоров между Саудовской Аравией и хуситами и доминирование последних на севере выведет некоторые из этих разногласий на поверхность. Объединенные Арабские Эмираты, в частности, не намерены отказываться от сильного влияния, которое они создали на юге страны благодаря поддержке Переходного совета Юга и различных ополчений. В ответ Саудовская Аравия активизировала свои усилия по противодействию этому влиянию — эта местная конкуренция будет продолжаться и, вероятно, усиливаться.

Наконец, фатальным представляется тот факт, что текущие переговоры между хуситами и Саудовской Аравией полностью исключают йеменское гражданское общество. Однако, как часто отмечают йеменские эксперты, не существует жизнеспособного пути к устойчивому миру без всеобъемлющего процесса диалога, включающего все слои общества и переписывающего общественный договор. Проблема, однако, заключается в том, что ни Саудовская Аравия, ни хуситы не заинтересованы в поддержке такого процесса и участии в нем. Многие эксперты, например, утверждают, что только федерализм может дать шанс на примирение многочисленных региональных интересов и идентичностей Йемена, однако хуситы придерживаются глубоко централизованного видения государства.

Раздробленный Йемен

СМИ сообщают, что продолжающиеся переговоры между хуситами и Саудовской Аравией могут привести к установлению переходного периода, который будет включать в себя перемирие и меры по укреплению доверия, за которыми последует внутри-йеменский диалог. На бумаге это, безусловно, правильный путь. Однако на практике путь к миру будет чрезвычайно сложным. Как будет выглядеть Йемен после заключения соглашения?

Соглашение институционализирует господство хуситами над северо-западом страны. Возможно, это неизбежный результат. Но их правление становится все более жестоким и нетерпимым. Это будет еще одним трагическим событием для йеменского народа, и без того измученного десятилетиями конфликта и неэффективного управления. Хуситы, скорее всего, воспользуются перемирием для укрепления своего правления. Эта группировка может отказаться от и так символического разделения власти и продолжить подавлять оппозицию на контролируемых ими территориях. Они также, несомненно, будут стремиться к расширению этих территорий.

Вместо мира соглашение между хуситами и Саудовской Аравией, скорее всего, приведет к дальнейшей институционализации власти хуситов и становлению раздробленного и конфликтного Йемена Фото: Getty Images

Дальнейшие амбиции хуситов будут сталкиваться с амбициями других центров силы. Некоторые фракции внутри международно признанного правительства, несомненно, отвергнут динамику, созданную новым соглашением между Саудовской Аравией и хуситами, и продолжат борьбу. Переходный совет Юга воспользуется вакуумом, образовавшимся после ухода Саудовской Аравии, чтобы продолжить движение к независимости. Вполне возможно, что будут периоды относительного спокойствия, но в отсутствие какого-либо решения глубоко укоренившихся проблем страны насилие будет нарастать и нарастать.

Вот почему вместо мира соглашение между хуситами и Саудовской Аравией, скорее всего, приведет к дальнейшей институционализации власти хуситов и становлению раздробленного и конфликтного Йемена. Это трагедия для йеменского народа, поскольку один из самых тяжелых гуманитарных кризисов в мире вряд ли будет разрешен. Нестабильность также выйдет за пределы страны. Хуситы представляют собой долгосрочную угрозу судоходству в Красном море, а их партнерство с Ираном позволит им поддерживать давление на Эр-Рияд. Их ракеты и беспилотники сохранят способность наносить удары как по Саудовской Аравии, так и по Объединенным Арабским Эмиратам, а в конечном итоге, возможно, и по Израилю. Аль-Каида на Аравийском полуострове сохранит присутствие в стране. Однако проблема для Соединенных Штатов и их союзников заключается в том, что у них есть лишь ограниченные рычаги воздействия на разворачивающуюся катастрофу.

Об авторе

Томас Джуно – доцент Высшей школы общественных и международных отношений Оттавского университета и гостевой научный сотрудник Центра стратегических исследований в Сане.