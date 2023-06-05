Джигурда в военной форме: актер РФ засветился на Донбассе в окружении оккупантов (видео)
Никита Джигурда, который родился в Киеве, с восторгом наблюдал, как российские оккупанты стреляют из миномета по территории Украины.
62-летний российский актер и певец Никита Джигурда, родом из Киева, опубликовал видео, на которой он предстает в военной форме и бронежилете на территории Донбасса в окружении вооруженных оккупантов. Видео певец опубликовал на своей Instagram-страничке 4 июня.
На записи Джигурда восхищенно наблюдает за работой оккупантов из миномета и читает стихи.
На втором видео российский певец прошелся по траншеям россиян на Донбассе.
Ранее пропагандисты писали, что в начале июня Джигурда отправился на оккупированные украинские территории якобы с гуманитарной миссией.
Отметим, что Джигурда уже не впервые замечен с российскими оккупантами. Ранее, в конце марта, в сети публиковали видео с российским певцом в оккупированной Волновахе Донецкой области. Тогда Джигурда также позировал в военной форме.
Напомним, 14 апреля Никита Джигурда заявил, что представители Службы безопасности Украины якобы предлагали ему стать кандидатом в президенты Украины. По его словам, с ним говорили люди из окружения бывшего нардепа Виктора Медведчука.