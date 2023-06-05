РФ выкупает назад запчасти для вооружения, продаваемых в Индию и Мьянму, – СМИ

По данным журналистов, Москва выкупает запчасти для ракет и дальномеры для танков, потому что собственных запасов не хватает.

Государственные оборонные компании РФ выкупают обратно запчасти для военной техники, ранее продаваемые в Индию и Мьянму. Об этом 5 июня сообщило японское издание Nikkei.

Анализ издания обнаружил, что РФ закупает детали для танков и ракет, ранее экспортировавшихся в Мьянму и Индию. Есть вероятность, что они так делают для усовершенствования старого оружия, для войны против Украины. Компания ImportGenius предоставила данные по таможенному оформлению поставок в Россию.

Оказалось, что производящий танки "Уралвагонзавод" импортировал из Мьянмы военной продукции на 24 млн долларов. При этом в документах компоненты были зарегистрированы как изготовленные "Уралвагонзаводом".

По мнению старшего офицера сил самообороны Японии Нобуюки Акатани, коды системы для реимпортных товаров свидетельствуют о том, что РФ выкупила 6775 визирей и 200 камер. Вероятно, это оптические дальномеры.

"Россия имеет на хранении много старых Т-72 [танков], которые нуждаются в модернизации и могут быть отправлены на передовую впоследствии. Могу добавить, что оптика является большой проблемой для российского ВПК. По всей вероятности, они таким образом пытаются получить оптику", — заявил Олег Игнатов, российский аналитик Международной кризисной группы.

Также часть деталей проходила как дефектная, но их было многовато, чтобы они выглядели как гарантийный случай.

РФ выкупает запчасти в Индии

Российское конструкторское бюро машиностроения выкупило у Минобороны Индии 6 компонентов для приборов ночного видения для ракет "земля-воздух" за 150 тысяч долларов. Закупка проходила в августе и ноябре 2022 года. Индия является самым крупным заказчиком вооружения в РФ.

Напомним, 5 июня СМИ впервые получили доказательства, что РФ закупает оружие в Иране. Они получили документ за сентябрь 2022 года, в котором говорится о боеприпасах и орудиях.

20 мая президент Зеленский впервые встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Встреча состоялась в G7.