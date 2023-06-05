Украина организовала сеть агентов в РФ и выдает им дроны для атак, — CNN
Украина организовала диверсионные ячейки внутри РФ, состоящие из сторонников Киева и оперативников, хорошо подготовленных к ведению военных кампаний на вражеской территории.
Украина создала сеть собственных агентов на территории РФ, которые устраивают диверсии на вражеских объектах с помощью беспилотников, которые переправляются на российскую территорию контрабандным путем. Об этом сообщает CNN.
Проукраинские агенты внутри РФ провели атаку дронов на Кремль в начале прошлого месяца. Причем БПЛА запускались с территории РФ — их не перевозили из Украины.
Однако неизвестно, совершались ли другие атаки беспилотников с территории РФ или же сетью проукраинских оперативников. Имеются в виду те, которые происходили в Москве и области, а также удары по нефтеперерабатывающим заводам на юге РФ.
Вместе с тем представители США пришли к выводу о том, что Украина организовала диверсионные ячейки внутри РФ, состоящие из сторонников Киева и оперативников, хорошо подготовленных к ведению подобного рода военных кампаний.
По данным журналистов, Украина передала этим диверсантам дроны украинского производства. И источники журналистов сообщили, что нет сведений о том, что удары наносились с помощью американских БПЛА.
Нет точных данных о том, как удалось переправить БПЛА в тыл противника, однако два источника сообщили журналистам, что для этого используются хорошо отработанные контрабандные маршруты. С их помощью БПЛА и их компоненты переправляются в РФ и собираются там.
По информации разведки ЕС, в силу большой протяженности российско-украинскую границу сложно проконтролировать — отсюда и возможности для контрабанды.
Напомним, что секретарь СНБО заявил, что Украина не имеет отношения к атакам дронов на Москву. По словам Данилова, Москва – наиболее защищенный регион РФ, а атаковавшие ее дроны не были украинскими.
Также сообщалось, что СМИ впервые получили доказательства того, что Россия закупает оружие у Ирана. Данные о контрактах, имеющиеся у Sky News, говорят о том, что стоимость поставок превышает 1 млн долларов.