ГБР в Харьковской области нашло схрон ВС РФ с тоннами боеприпасов: передадут в ВСУ (видео)

Всего в тайнике найдено 10 тонн боеприпасов, а также зенитная установка и противотанковая ракета.

В освобожденной части Харьковской области детективы ДБР обнаружили более 10 тонн российских боеприпасов. Об этом 5 мая сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.

На территории Великобурлукского района (восточная часть Харьковской области) в лесополосе нашли схрон с боеприпасами:

противотанковые гранаты;

разнообразные мины;

гранатометы;

осколочно-фугасные заряды;

кассетные боеприпасы;

патроны различных калибров.

Кроме этого оккупанты, когда бежали, оставили противотанковую управляемую ракету и зенитку ЗУ-23. По данным ГБР, тайник принадлежал мотострелковому полку 11-го армейского корпуса береговых войск РФ.

Великобурлукский район находится в восточной части Харьковской области

В настоящее время вооружение готовят для передачи одной из бригад Вооруженных сил Украины. В ДБР также заявили, что символично, что оружие, с которым оккупанты пришли в Украину, будут использовать против них.

Напомним, 1 июня в деоккупированной Сергеевке нашли тайник оружия и боеприпасов оккупантов. Обнаруженное вооружение уже передали бойцам ВСУ, защищающим Луганскую область.

11 августа 2022 года в Черниговской области обнаружили два склада с боеприпасами российских войск. Их также передали на вооружение Силам обороны.