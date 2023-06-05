ГБР в Харьковской области нашло схрон ВС РФ с тоннами боеприпасов: передадут в ВСУ (видео)
Всего в тайнике найдено 10 тонн боеприпасов, а также зенитная установка и противотанковая ракета.
В освобожденной части Харьковской области детективы ДБР обнаружили более 10 тонн российских боеприпасов. Об этом 5 мая сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.
На территории Великобурлукского района (восточная часть Харьковской области) в лесополосе нашли схрон с боеприпасами:
- противотанковые гранаты;
- разнообразные мины;
- гранатометы;
- осколочно-фугасные заряды;
- кассетные боеприпасы;
- патроны различных калибров.
Кроме этого оккупанты, когда бежали, оставили противотанковую управляемую ракету и зенитку ЗУ-23. По данным ГБР, тайник принадлежал мотострелковому полку 11-го армейского корпуса береговых войск РФ.
В настоящее время вооружение готовят для передачи одной из бригад Вооруженных сил Украины. В ДБР также заявили, что символично, что оружие, с которым оккупанты пришли в Украину, будут использовать против них.
Напомним, 1 июня в деоккупированной Сергеевке нашли тайник оружия и боеприпасов оккупантов. Обнаруженное вооружение уже передали бойцам ВСУ, защищающим Луганскую область.
11 августа 2022 года в Черниговской области обнаружили два склада с боеприпасами российских войск. Их также передали на вооружение Силам обороны.