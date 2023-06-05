Помощь в действии: пограничники показали кадры использования хорватских РСЗО RAK SA-12 (фото)

По данными СМИ, хорватская РСЗО способна выпустить до 12 снарядов за 10 секунд, а на ее развертывание нужно меньше 2-х минут.

Украинские пограничники опубликовали кадры использования реактивно системы залпового огня RAK SA-12, переданных Хорватией. Соответствующие фото опубликованы пресс-центром Государственной пограничной службы Украины 5 июня.

Фото: пресс-служба ГПСУ Фото: пресс-служба ГПСУ Фото: пресс-служба ГПСУ Фото: пресс-служба ГПСУ Фото: пресс-служба ГПСУ Фото: пресс-служба ГПСУ Фото: пресс-служба ГПСУ Фото: пресс-служба ГПСУ

"Вооруженные и мотивированные, идем к единой цели — разбить врага и вернуть свое! Желаем всем украинцам бодрого настроения", — сказано в сообщении Госпогранслужбы.

Что известно о РСЗО RAK-SA-12

По данным издания Defense Express, RAK-SA-12 — это уникальная разработка, занимающая промежуточное положение между традиционным 120-мм минометом и легкой гаубицей калибра 105-мм. Однако, в отличие от обычной гаубицы, хорватская РСЗО способна выпустить до 12 снарядов за 10 секунд в сторону противника.

Масса полностью снаряженного RAK-SA-12 составляет 960 кг; для развертывания на позиции уже заряженной такой РСЗО нужно до 1 мин 30 сек, для развертывания с дозарядкой — до 3 мин 30 сек, для сворачивания с боевой позиции — до 1 минуты. Дальность стрельбы из RAK-SA-12 составляет от 800 до 8000 метров, при этом есть опция стрельбы с выносного пульта на расстоянии до 25 метров от пусковой установки.

Напомним, 11 мая стало известно, что Хорватия передала Государственной пограничной службе Украины прицепные РСЗО RAK-SA-12.

Ранее, 9 мая, СМИ показали, что ВСУ имеют на вооружении румынские РСЗО APR-40, о поставках которых не объявляли публично.