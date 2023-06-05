Удары по ВС РФ на юге: в Мариуполе и Бердянске прозвучали взрывы, — СМИ

У жителей дрожали окна, а в росСМИ заявили, что "на самом деле" якобы было слышно, как самолет преодолевает звуковой барьер.

В оккупированных городах Мариуполь, Бердянск и Приморск прозвучала серия взрывов. Об этом 5 июня сообщил украинский военный корреспондент Андрей Цаплиенко в своем Telegram-канале.

Отметим, что ряд пророссийских пабликов, которые выдают себя за местные Telegram-каналы сообщили, что на самом деле якобы не было никаких взрывов, а жители просто слышали как самолет переходит на сверхзвуковую скорость.

При этом в местных каналах писали о том, что от взрывов у жителей дрожали окна. Отметим также, что несколькими часами ранее жители сообщали о том, что в Бердянске работает сирена воздушной тревоги. По предположению местных, взрыв произошел за пределами города, после чего там заметили поднимающийся столб дыма.

Ранее сообщалось, что 5 июня возле мариупольского завода "Азовсталь" днем прогремел сильный взрыв. По словам местных партизан, была зафиксирована работа систем ПВО из жилого массива на правом берегу реки Кальмиус напротив "Азовстали".

Напомним, что в начале мая Петр Андрющенко рассказывал о подрыве на мине военных РФ, которые пытались проводить разминирование "Азовстали". Четыре сапера-оккупанта тогда попали в больницу.