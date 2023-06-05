Взрывы на "Азовстали": ВС РФ поставили системы ПВО в жилмассиве Мариуполя, – партизаны (фото)

Очевидцы говорят, что громко было не только в Мариуполе, но и в поселке Старый Крым, Приморском и Новоселовке. Оккупанты направили к заводу машины скорой помощи.

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Возле мариупольского завода "Азовсталь" днем 5 июня прогремел сильный взрыв. Об этом написал в Telеgram советник мэра города Петр Андрющенко.

"Также зафиксирована работа ПВО. Детали позже", — отметил он.

Очевидцы сообщают, что взрыв слышали в разных частях города и в Мариупольской городской общине. К примеру, громко было в поселке Старый Крым, Приморском и Новоселовке.

"С Автовокзала видно, сбили над "Азовсталью". Очень сильно бахнуло на Кирова, со стороны Ильича показалось", — пишут в соцсетях.

Партизаны из группы "Маріуполь.Спротив" позже добавили, что на самом деле была зафиксирована работа систем ПВО из жилого массива на правом берегу реки Кальмиус напротив "Азовстали".

На правом берегу реки Кальмиус сработала система ПВО

"А вот и первые скорые на "Азовсталь" погнали. Становится интересно", — заинтриговали участники движения.

Напомним, что в начале мая Петр Андрющенко рассказывал о подрыве на мине военных РФ, которые пытались проводить разминирование "Азовстали". Четыре сапера-оккупанта тогда попали в больницу.

Командиры подразделений ВСУ, защищавших завод "Азовсталь", сейчас находятся в Турции. Как сказал экс-командир "Азова" Максим Жорин, они попали из одного плена в другой.