Взрывы на "Азовстали": ВС РФ поставили системы ПВО в жилмассиве Мариуполя, – партизаны (фото)
Очевидцы говорят, что громко было не только в Мариуполе, но и в поселке Старый Крым, Приморском и Новоселовке. Оккупанты направили к заводу машины скорой помощи.
Возле мариупольского завода "Азовсталь" днем 5 июня прогремел сильный взрыв. Об этом написал в Telеgram советник мэра города Петр Андрющенко.
"Также зафиксирована работа ПВО. Детали позже", — отметил он.
Очевидцы сообщают, что взрыв слышали в разных частях города и в Мариупольской городской общине. К примеру, громко было в поселке Старый Крым, Приморском и Новоселовке.
"С Автовокзала видно, сбили над "Азовсталью". Очень сильно бахнуло на Кирова, со стороны Ильича показалось", — пишут в соцсетях.
Партизаны из группы "Маріуполь.Спротив" позже добавили, что на самом деле была зафиксирована работа систем ПВО из жилого массива на правом берегу реки Кальмиус напротив "Азовстали".
"А вот и первые скорые на "Азовсталь" погнали. Становится интересно", — заинтриговали участники движения.
Напомним, что в начале мая Петр Андрющенко рассказывал о подрыве на мине военных РФ, которые пытались проводить разминирование "Азовстали". Четыре сапера-оккупанта тогда попали в больницу.
Командиры подразделений ВСУ, защищавших завод "Азовсталь", сейчас находятся в Турции. Как сказал экс-командир "Азова" Максим Жорин, они попали из одного плена в другой.