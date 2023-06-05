Не могли сбить: росСМИ рассказали, как ВС РФ "спугнули" вертолет РДК над Белгородщиной

По данным российских журналистов, чтобы справиться с вертолетом, пришлось поднять истребители. Российским добровольцам удалось уйти и сохранить летательный аппарат.

Во время вчерашней операции в Новой Таволжанке Белгородской области РФ российские добровольцы использовали вертолет Ми-8, с которым ничего не могли поделать ВС РФ. Об этом 5 июня сообщает российское медиа Mash.

По информации российских журналистов, с помощью неуправляемых 80-мм ракет типа С-8, вертолет осуществлял обстрел пограничников. Благодаря высотному полету и маневрированию, вертолет был трудно достижим с земли — его не могли сбить.

"Только после того, как наши истребители поднялись в воздух, вертолет удалось прогнать. Без поддержки с воздуха диверсантам не осталось ничего, кроме отступления", — сказано в сообщении российского СМИ.

Бои в Белгородской области — контроль добровольцев над Новой Таволжанкой

Напомним, 5 июня Бойцы "Русского добровольческого корпуса" заявили, что продолжают контролировать село Новая Таволжанка Белгородской области России.

Также 5 июня в Минобороны России заявили о ликвидации неких ДРГ при попытке форсировать реку Северский Донец. В МО РФ утверждают, что ликвидировали 10 бойцов, бронетехнику и лодки, на которых пытались высадиться добровольцы.

В этот же день российские СМИ сообщали, что представители РДК и ЛСР форсировали Северский Донец и высадились в селе Новая Таволжанка. Добровольцы заняли три жилых здания, после чего завязался бой с подразделениями ВС РФ.