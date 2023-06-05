Современный российский танк Т-90 подорвался на украинской мине под Марьинкой (видео)

Командир танка и наводчик успели выскочить из горящей военной техники и спастись бегством.

Украинские военные уничтожили один из самых современных танков Т-90М "Прорыв" в боях под Марьинкой. Видео, на котором можно увидеть как горит вражеская техника было опубликовано 1 июня в Telegram-канале российского военкора из издания "Известия" Валентина Трушнина.

На видео можно увидеть запись от первого лица, когда танк наезжает на мину, в результате чего происходит взрыв и воспламенение военной техники.

Известно, что танк подорвался на мине украинских защитников. Водитель-механик не выжил, а командир и наводчик смогли выскочить из горящего танка и сбежать.

Напомним, 31 мая подразделения Волынской бригады теробороны ликвидировали танк российских войск выстрелом из гаубицы FH70. Меткий выстрел из 155 мм гаубицы FH70 позволил оставить россиян без танка, который был тщательно спрятан в лесу.

Также напомним, в середине мая командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский опубликовал видео, на котором видно как бойцы 54 ОМБр уничтожают вражеские танки с воздуха.

26 мая украинские защитники на Северском направлении успешно поразили российский танк Т-90М "Прорыв". Зрелищное видео уничтожения вражеского ОБТ было опубликовано на официальной странице боевой группы К-2 54-ой отдельной механизированной бригады.