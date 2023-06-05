Сырский показал, как Армия дронов под Бахмутом справляется с техникой ВС РФ (видео)

По информации командующего Сухопутными войсками уничтожение врага продолжается, а украинские защитники продвигаются вперед. Майор ВСУ Максим Жорин также поделился, что наступление 3 ОШБр возобновилось.

Украинские военные крушат планы противника на фронте и уничтожают вражескую технику при помощи дронов-камикадзе. В частности, речь идет о Бахмутском направлении. Ролик оттуда в своем Telegram-канале 5 июня опубликовал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

"Бахмутское направление. Уничтожение врага продолжается, Силы обороны двигаются вперед. Достаем их на земле и из воздуха", — говорится в сообщении.

На опубликованном Александром Сырским видео можно увидеть, как FPV-дрон Армии дронов обнаружил вражескую САУ 2С1 "Гвоздика" и сразу же принялся уничтожать позиции противника. После взрыва кадр обрывается, однако на кадрах с другого ракурса можно увидеть сильный пожар.

"Минус еще одна вражеская техника", — говорится в сообщении.

Майор ВСУ Максим Жорин, ранее бывший командиром полка "Азов", в своем Telegram-канале также рассказал, что защитники 3-й штурмовой бригады смогли возобновить наступление под Бахмутом в понедельник, 5 июня.

"Сегодня наша 3 ОШБр возобновила движение вперед под Бахмутом. Понемногу продвигаемся, занимаем новые позиции. Русаки нервничают", — говорится в сообщении.

Больше подробностей об активных действиях на фронте он не предоставил.

Напомним, 5 июня в Минобороны сообщили, что ВСУ перешли к наступательным действиям на некоторых направлениях. Замминистра Анна Маляр отметила, что эпицентром боевых действий остается Бахмутское направление и украинским военным удалось достичь некоторых успехов.

Также Анна Маляр заявила, что ВСУ продвинулись под Бахмутом и выбили российских оккупантов с занятых позиций. Прорыв на некоторых участках доходит до 1600 метров.