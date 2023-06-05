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Украинские пилоты отправились в Британию на обучение, — Шмыгаль (видео)

Фото: shipovnik.ua | Премьер-министр Украины призвал Великобританию усилить давление на Российскую Федерацию

Первые группы летчиков скоро начнут тренироваться на истребителях, которые союзники передадут на нужды ВСУ.

Первые группы украинских пилотов уже отправилась на обучение в Великобританию. Об этом в своем Telegram-канале сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 5 июня.

По словам главы правительства, первые группы в ближайшее время прибудут в Великобританию и начнут обучение по управлению западными истребителями, которые вскоре будут отправлены союзниками в качестве помощи для ВСУ.

Денис Шмыгаль также отметил, что провел встречу с министром иностранных дел Британии Джеймсом Клеверли, где им удалось обсудить оружейную поддержку, восстановление страны, а также интеграцию в НАТО.

"Поблагодарил за непоколебимую поддержку. За лидерство в создании коалиции истребителей и за готовность учить наших пилотов. Первые группы уже отправлены в Британию", — говорится в сообщении.

Украинские военные, продолжил премьер-министр, практически перестроились на поле боя на стандарты НАТО, поэтому на июльском саммите в Вильнюсе Киев хочет услышать о своем будущем в Альянсе.

А вот британского министра Денис Шмыгаль призвал усилить давление на Российскую Федерацию. В первую очередь речь про международные санкции, в том числе на экспорт товаров двойного назначения.

"Приветствуем участие Британии в быстром восстановлении. В частности, в восстановлении шести мостов в Киевской области. Надеемся на скорую разработку компенсационного механизма. Россия должна заплатить за все разрушенное", — говорится в сообщении.

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Напомним, 30 мая сообщалось, что глава Минобороны Алексей Резников считает, что ФРГ может дать Украине истребители Eurofighter. ВСУ нужно 120 истребителей, в основном речь идет о F-16, однако немецкие и шведские самолеты нам тоже нужны.