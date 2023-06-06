"Разбиты жилые дома и офисы": Терехов рассказал детали удара ВС РФ по Харькову

По словам мэра, в результате обстрела ВС РФ был поврежден водопровод в Шевченковском районе, а также разрушено дорожное покрытие и, вероятно, повреждены крыши.

В ночь с 5 на 6 июня Вооруженные силы Российской Федерации нанесли ракетный удар по Харькову. Об этом написал мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале.

"Харьков под ракетным ударом. Горожане слышат взрывы — как минимум прозвучало несколько", — сообщил городской глава.

В то же время глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов сообщил, что в Слободском и Шевченковском районах города зафиксированы прилеты вражеских ракет. По его словам, удар был нанесен ракетами С-300.

Информацию о прилетах также подтвердил Игорь Терехов. По словам мэра, о пострадавших от российской атаки пока не сообщалось.

Позже в комментарии изданию "Суспільне" Игорь Терехов добавил, что в результате обстрела ВС РФ был поврежден водопровод в Шевченковском районе.

"Кроме этого, разрушено дорожное покрытие, разбиты жилые дома и офисы — выбиты стекла, окна. Будем обследовать кровлю, потому что считаю, что были осколочные попадания в крыши", — констатировал чиновник.

Как отмечает мэр, в местах прилета нет военных объектов – только жилые дома, офисные помещения и школа. По его словам, по состоянию на 00:30 раненых нет.

Напомним, что 2 июня ВС РФ нанесли массированный удар беспилотниками и ракетами по населенным пунктам Киевской области, в результате чего 11-летний ребенок и мужчина 68 лет получили телесные повреждения.

Кроме того, 2 июня россияне в очередной раз обстреляли Харьковскую область. В результате атаки два человека погибли двое человек, а четверо – в том числе трехлетний ребенок – получили ранения.

Мы также писали о том, что 3 июня ВС РФ нанесли ракетный удар по пригороду Днепра. Оккупанты попали между двумя двухэтажными зданиями. В результате разрушений под завалами оказались люди.