Ночной обстрел Украины: в Воздушных силах назвали количество сбитых ракет (фото)

По данным командования, большинство крылатых ракет Х-101/Х-555 летели в направлении украинской столицы. Все воздушные цели удалось сбить силами и средствами ПВО.

В ночь на 6 июня силами и средствами противовоздушной обороны Вооруженных Сил Украины были уничтожены все 35 крылатых ракет, выпущенные российскими оккупантами. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

В публикации говорится, что с 00.30 по 04.00 часов ВС РФ атаковали Украину крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555. Обстрел велся из района Каспийского моря из шести стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

"Силами и средствами противовоздушной обороны Вооруженных Сил Украины уничтожены все 35 крылатых ракет. Большинство Х-101/Х-555 направлялось в направлении столицы – в зону ответственности воздушного командования "Центр", — отметили в ВС ВСУ.

Ракетный обстрел Украины 6 июня: что известно

В ночь на 6 июля Вооруженные силы Российской Федерации атаковали Киев ракетами типа Х-101/555. Падение обломков зафиксировано в Деснянском районе города, в результате чего были повреждены линии электропередач троллейбусного сообщения, частично выбиты окна магазина.

В КГВА также отметили, что обломки ракеты были обнаружены на крыше частного здания Днепровского района. О пострадавших пока не сообщается.

Кроме того, ночью 6 июня российские оккупанты нанесли ракетный удар по Харькову. По словам мэра города Игоря Терехова, в результате обстрела был поврежден водопровод в Шевченковском районе.

"Разрушено дорожное покрытие, разбиты жилые дома и офисы — выбиты стекла, окна. Будем обследовать кровлю, потому что считаю, что были осколочные попадания в крыши", — добавил Терехов.

Напомним, что 5 июня ВС РФ также повредили трубопровод с аммиаком в Купянском районе Харьковской области. Из-за очередного российского обстрела произошла разгерметизация, что представляет опасность для окружающей среды и местных жителей.