Подрыв Каховской ГЭС: в Херсонской области объявлена эвакуация населения, — ОВА (видео)

Жителей потенциально опасных районов просят подготовить документы и позаботиться о домашних любимцах. Угроза затопления существует для населенных пунктов по обоим берегам Днепра.

Российские захватчики взорвали Каховскую гидроэлектростанцию в Херсонской области. В регионе началась эвакуация из потенциально опасных районов. Об этом сообщил 6 июня в соцсетях глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

"Российская армия совершила очередной акт террора. Она взорвала Каховскую ГЭС. Через пять часов вода достанет критического уровня", — заявил он.

Чиновник заверил, что все службы работают и призвал местных подготовиться к эвакуации — собрать документы и вещи первой необходимости и ждать автобусов.

"Отдельно обращаюсь к жителям левого берега. Прошу сделать все возможное. Чтобы обезопасить себя и спасти свою жизнь, немедленно покиньте опасную территорию", — сказал Прокудин.

О подрыве дамбы Каховской ГЭС также написала пресс-служба Министерства внутренних дел Украины. Ведомство опубликовало инструкции по эвакуации.

В посте говорится, что подразделения Нацполиции и ГСЧС региона были подняты по тревоге для того, чтобы оповещать и эвакуировать из возможных зон затопления гражданское население. МВД назвало населенные пункты на правобережной части Днепра, из которых проводится эвакуация: села Николаевка, Ольговка, Львово, Тягинка, Понятовка, Ивановка, Токаревка, Приднепровское и Садовое, а также город Херсон — остров Корабел.

Жителям, находящимся в зоне опасности, рекомендуют:

выключить все электроприборы;

взять документы и вещи первой необходимости;

позаботиться о близких и домашних любимцах;

следовать инструкциям спасателей и полицейских.

"И помните: враг пытается распространить дезинформацию, снять с себя ответственность за очередное преступление. Поэтому пользуйтесь информацией только из официальных источников Украины", — подчеркнула пресс-служба министерства.

Первый заместитель главы Херсонского областного совета Юрий Соболевский также прокомментировал ситуацию в соцсетях.

"Российские войска устроили очередной теракт, теперь с возможными негативными последствиями техногенного характера", — заявил он.

Чиновник также дополнил инструкции по эвакуации, напомнив о необходимости заботы о детях и маломобильных членах семьи. Он призвал жителей потенциально опасных территорий перекрыть газ перед отъездом.

"Сохраняйте спокойствие и помогайте друг другу. В единении наша сила", — написал Соболевский.

Напомним, 6 июня Оперативное командование "Юг" сообщило о подрыве Каховской ГЭС. Скорость и объем воды пресс-служба не указала.

Ранее министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец заявлял о том, что в результате падения уровня воды в Каховском водохранилище без доступа к питьевой воде могут остаться более 1 млн украинцев.