Херсон начало затапливать после подрыва дамбы Каховской ГЭС (фото, видео)

Микрорайон Корабел обесточен, а из соображений безопасности власти также анонсировали прекращение газоснабжения. Горожане сообщают, вода уже добралась до центра Корсунки и смывает на своем пути прибрежные районы.

Городская военная администрация предупредила, что в результате подрыва дамбы Каховской ГЭС микрорайон Корабел в Херсоне обесточен. В Telegram-канале 6 июня руководитель Херсонской МВА Роман Мрочко сообщил подробности.

Он отметил, что через несколько часов будет прекращено газоснабжение. Жителей города призвали следить за информацией.

По его словам, эвакуация на автобусах опасных локаций проходит по плану и без паники. На местах работают все экстренные службы.

В Telegram-канале Obozrevatel сообщили информацию от жителей Херсона. Горожане рассказали, что раздался только один взрыв, после которого "все посыпалось как карточный дом". По их словам, вода уже добралась до центра Корсунки и смывает на своем пути прибрежные районы.

подтопление в районе Корсунки Фото: deepstatemap.live

Подрыв россиянами дамбы Каховской ГЭС

В Оперативном командовании "Юг" утром 6 июня подтвердили подрыв российскими оккупантами плотины Каховской гидроэлектростанции. В пресс-службе не указали масштаб разрушения. Также не указали скорость и объем воды, вероятны районы подтопления.

Впоследствии глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин заявил, что началась эвакуация из потенциально опасных районов. В 6.45 в Telegram было опубликовано его сообщение о том, что вода достанется критического уровня за пять часов.

Напомним, 17 мая издание The New York Times сообщило, что уровень воды в Каховском водохранилище достиг наивысшего уровня с 1992 года, что увеличивает вероятность затоплений в регионе. Все это происходит из-за несуразных действий россиян. В США подчеркнули, что именно контроль над плотиной и электростанцией очень важен для регулирования уровня воды в водохранилище. В издании проанализировали информацию последних месяцев и заключили, что уровень воды значительно поднялся. Теперь он покрывает песчаные косы вдоль водохранилища. Сейчас ситуация выглядит так, что показатели воды поднялись выше плотины и это угрожает ее уничтожением.