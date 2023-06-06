"Выстрел себе в ногу": подрыв Каховской ГЭС поможет контрнаступлению Украины, — эксперт

По мнению Сергея Грабского, подрывом дамбы оккупанты сделали себе "медвежью услугу", поскольку в случае прорыва ВСУ к побережью Азовского моря эта часть территорий фактически будет заблокирована.

Подрыв Каховской ГЭС не изменит ситуацию с планами военного командования Киева о контрнаступлении на юге Украины. Об этом во вторник, 6 июня сообщил военный эксперт Сергей Грабский в комментарии для "РБК-Украина".

"Это никак не повлияет на наши наступательные действия. Потому что надо понимать, исходя из той ситуации, конфигурации линии фронта, что проводить какие-то наступательные действия с форсированием, например, Днепра никто не собирался. Потому что это сложная операция. Противник сознательно выстрелил себе в ногу. Потому что он создал себе такую угрозу для себя", — отметил эксперт.

По его словам, российские оккупанты создали проблему сами себе, поскольку вода прежде всего подтопит все их укрепления на левом берегу Днепра, поскольку паводок упадет через два-три дня.

"Он априори ниже правого, поэтому основная зона затопления приходится именно на левый берег, находящийся под оккупацией", — отметил Грабский.

Также по словам военного эксперта, оккупанты не могут проводить никаких наступательных действий, поскольку они просчитались с пониманием того, как вместо условной безопасности заблокировали сами себя.

"Таким образом, обезопасившись, как они себе могут вообразить, "от возможного продвижения противника", они наоборот фактически добавили немного территорий к такому условному названию как остров Крым. Потому что в случае прорыва наших сил к побережью Азовского моря эта часть фактически будет заблокирована", — заявил он.

Также Грабский отметил, что подрыв Каховской ГЭС, от уровня воды в которой зависит ситуация на временно оккупированной Запорожской АЭС — это акт терроризма в "определенной степени связанным с ядерным объектом".

Подрыв Каховской дамбы 6 июня: подробности

Утром около 06:00 российские оккупанты совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции в Херсонской области. В регионе началась эвакуация из потенциально опасных районов, поскольку под угрозой затопления оказались 80 населенных пунктов.

Сотрудники "Энергоатома" сообщили, что подрыв дамбы в Каховке является дополнительной угрозой для временно оккупированной Запорожской АЭС, поскольку именно оттуда поступает вода, которая обеспечивает работу станции.

В "Укргидроэнерго" заявили, что Каховская ГЭС не подлежит восстановлению.