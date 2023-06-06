"Время пришло": Данилов назвал цель подрыва Каховской ГЭС и анонсировал наступление ВСУ

Россияне, как заявил секретарь СНБО, не остановят ужасными террористическими актами процесс освобождения Украины. Отдельно Данилов пообещал, что оккупанты ощутят на себе эффект от решений Совета нацбезопасности, принятых 6 июня.

Россия, взорвав дамбу Каховской ГЭС, открыто задекларировала свою цель – уничтожение Украины. Об этом в Twitter 6 июня сообщил по итогам заседания СНБО Алексей Данилов, секретарь государственной структуры.

Таким образом, россияне начали принципиально другой этап агрессии против украинского народа. Мифы, которые пропагандировал Кремль относительно "освобождения Украины" и "борьбы с нацистами", теперь не актуальны.

"Россия вошла в этап полного отвержения любых соловьино-симоньяновских "фиговых листков" и открытого декларирования своей настоящей цели – уничтожения Украины, убийства украинцев", – сообщил он.

Данилов отметил, что наблюдается тенденция разрушения российскими захватчиками экономики Украины и структур жизнеобеспечения населения. В предвкушении неизбежности исчезновения России и Владимира Путина из истории фальшивые маски больше не нужны.

Он намекнул, что россияне ощутят эффект от принятых решений СНБО.

"Ничто и никто, ни один россиянин не остановит освобождения Украины, время которого пришло", – заявил Алексей Данилов.

Подрыв россиянами дамбы Каховской ГЭС

В ВСУ утром 6 июня подтвердили подрыв российскими оккупантами плотины Каховской гидроэлектростанции. Впоследствии глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин заявил, что началась эвакуация из потенциально опасных районов. В 6:45 в Telegram было опубликовано его сообщение о том, что вода достигнет критического уровня через пять часов.

Микрорайон Корабел в Херсоне был обесточен, а из соображений безопасности власти также анонсировали прекращение газоснабжения. Горожане сообщают, вода уже добралась до центра Корсунки и смывает на своем пути прибрежные районы.

Напомним, 6 июня в Офисе Президента назвали подрыв Каховской ГЭС величайшей техногенной катастрофой в мире. Без системы орошения посевов зерновым грозит гибель, что спровоцирует глобальный продовольственный кризис в значительной части планеты.