"Действовали из-за паники": почему подрыв ГЭС не может помешать контрнаступлению ВСУ, — эксперт

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко подчеркивает, что подрыв дамбы не может помешать наступлению ВСУ хотя бы потому, что он, скорее всего, не планировался на этом участке фронта. По его словам, действия оккупантов в первую очередь нанесут ущерб гражданскому населению, а также создадут проблемы для самих россиян.

Подрыв Каховской ГЭС не создаст критическую ситуацию для Сил обороны Украины. Действия россиян не могут замедлить контрнаступление ВСУ хотя бы по той причине, что форсирование Днепра, скорее всего, даже не предполагалось: украинская армия будет идти сухопутными путями. Об этом в комментарии Фокусу рассказал Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление".

"У меня есть сомнения, что наши наступательные действия готовились именно через форсирование Днепра, что это был наш основной план. На мой взгляд, основным приоритетом [для ВСУ] являются сухопутные пути, поэтому любые операции по форсированию Днепра — второстепенные или даже третьестепенные, то есть не решающие", — комментирует он.

По его словам, действия России в первую очередь нанесут ущерб гражданскому населению с обеих сторон Днепра. Кроме того, подрыв дамбы создает проблемы для самих оккупантов — их линии обороны на левом берегу реки, которые они строили многие месяцы, просто смоет.

Даже если украинская армия действительно планировала контрнаступление на этом участке, то подрыв дамбы не решает этот вопрос для россиян окончательно, уверен Коваленко.

"Через некоторое время уровень воды так или иначе упадет. При этом разрушенная российская линия обороны может значительно упростить эти процессы [контрнаступательные действия] для нас", — уточняет он.

Последствия подрыва Каховской ГЭС Фото: UA War Infographics

Причины взрыва ГЭС — страх и паника

Комментируя вопрос, почему захватчики решаются на шаги, только ухудшающие их положение, Коваленко настаивает, что причиной является страх и паника.

"Почему они так делают? Потому что они в панике, не понимают, откуда будут происходить наступательные действия Сил обороны Украины, поэтому такая хаотическая деятельность. Сейчас они совершают большое количество ошибок из-за паники и хаоса, который происходит в их командовании", — уверен он. .

Следует заметить, что после освобождения Херсона российские захватчики неоднократно подчеркивали, что вернутся в областной центр. Но подрыв дамбы фактически делает это невозможным.

"Слова о возвращении в Херсон были банальным пиаром на этой теме, и не больше. У них нет ресурса, чтобы продвигаться в этом направлении и снова захватить город. У россиян даже в планах этого не было, потому что тактически и стратегически они находились в невыгодном положении", — добавляет он.

Подрыв Каховской ГЭС: что известно

Около 06:00 6 июня стало известно о подрыве Каховской гидроэлектростанции в Херсонской области. В регионе началась эвакуация из потенциально опасных районов, поскольку под угрозой затопления оказались 80 населенных пунктов.

Наталья Гуменюк, руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины, в эфире национального телемарафона, заявила, что российские захватчики взорвали дамбу, потому что пытаются разыграть очередную карту техногенного шантажа, чтобы таким образом давить на Украину.

Глава ОП Андрей Ермак в свою очередь считает, что цель этого террористического акта со стороны ВС РФ – подрыв глобальной продовольственной безопасности, поскольку без системы орошения посевов зерновым угрожает гибель.

"Подрыв Каховской ГЭС — это самая большая рукотворная и техногенная катастрофа в мире за последние десятилетия. Она убивает экологию и окажет негативное влияние на жизнь сотен тысяч людей", — прокомментировал Ермак в своем Telegram-канале.