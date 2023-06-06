"Крупнейшая катастрофа в Европе": Украина хочет созвать Совбез ООН из-за подрыва Каховской ГЭС

Министерство иностранных дел Украины призывает страны "Большой Семерки" и Европейского союза рассмотреть возможность введения новых дальновидных санкций против России из-за очередного масштабного теракта.

Украина выразила намерение созвать срочное заседание Совета Безопасности ООН в связи с подрывом Каховской ГЭС российскими оккупантами. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины.

"По итогам заседания СНБО утром 6 июня был согласован предложенный министром иностранных дел Дмитрием Кулебой перечень действий МИД Украины в контексте реагирования, который, в частности, включает созыв Украиной срочного заседания Совета Безопасности ООН и вынесение вопроса российского теракта на заседание Совета управляющих МАГАТЭ, а также задействование механизма гражданской защиты Европейского Союза", — говорится в сообщении.

Министерство иностранных дел призывает страны Группы Семи и Европейского союза рассмотреть возможность введения новых дальновидных санкций против России, включая санкции в отношении российской ракетной индустрии и атомной отрасли.

"Рассматриваем подрыв дамбы Каховской ГЭС со стороны РФ как террористический акт против украинской критической инфраструктуры, цель которой нанести максимально большое количество жертв и разрушений", — говорится в заявлении.

В Министерстве иностранных дел отмечают, что теракт, совершенный на Каховской ГЭС, вызвал оживленные обсуждения как среди оккупационных сил в Херсонской области, так и среди пропагандистов на российском телевидении. Это свидетельствует о предварительной планировке данного инцидента.

"Подрыв дамбы Каховской ГЭС — техногенный и экологический терроризм, крупнейшая техногенная катастрофа в Европе за последние десятилетия, очередное проявление геноцида России против украинцев. Это ответ Кремля странам, призывающим к мирным переговорам с РФ", — отмечают в ведомстве.

Учитывая возможную опасность в связи со снижением уровня воды в Каховском водохранилище, существует риск возникновения инцидента на другом объекте критической инфраструктуры, который также находится под оккупацией российскими силами — Запорожской АЭС.

Украина призывает международное сообщество решительно осудить российский теракт на Каховской ГЭС и принять соответствующие меры в отношении России.

МИД Украины отмечает, что техногенное преступление, совершенное Россией на Каховской ГЭС, явно подтверждает высокую актуальность украинской формулы мира. В связи с этим, МИД призывает международных партнеров присоединиться к ее воплощению как можно быстрее, особенно в части противодействия экоциду, обеспечения ядерной и энергетической безопасности.

Министерство иностранных дел подчеркивает, что Россия должна нести ответственность за все последствия своего преступления, включая негативные последствия для людей, инфраструктуры и окружающей среды.

Напомним, 6 июня в Офисе Президента назвали подрыв Каховской ГЭС величайшей техногенной катастрофой в мире. Без системы орошения посевов зерновым грозит гибель, что спровоцирует глобальный продовольственный кризис в значительной части планеты.

Наталья Гуменюк, руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины, в эфире национального телемарафона, заявила, что российские захватчики взорвали дамбу, потому что пытаются разыграть очередную карту техногенного шантажа, чтобы таким образом давить на Украину.