"Покажем, какие мы": Пригожин предупредил о ядерном ударе по Белгородской области (видео)

По словам руководителя ЧВК "Вагнер", Кремль может "ядрену бомбочку на свою территорию кинуть" опасаясь последствий ядерных ударов по чужой территории. Он выдвинул Минобороны РФ ультиматум и пообещал выдвинуться с наемниками в Белгород.

Руководитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин допускает, что российское Минобороны может устроить ядерный взрыв в Белгородской области. Видео опубликовано в пророссийском Telegram-канале "Донбас сейчас".

"Как бы у них ни было паскудной мысли ядрену бомбочку на свою территорию кинуть. И не потому ли мы отступаем в Белгородской области, давая им продвигаться", — заявил Пригожин.

По его словам, возможно, российское командование опасается последствий, которые могут последовать после ядерного удара по Украине.

"По своей кинем — покажем, какие мы красавчики психически больные, глядишь, ВСУ будет стоять в какой-то деревеньке, а мы там, типа, тактическим ядерным оружием…" — заявил Пригожин.

Но он сомневается, что и ядерная эскалация даст результат российской армии, "глядя на то, как они все остальное делают".

Предводитель группы наемников выдвинул Минобороны РФ ультиматум: "Мы даем около двух недель Министерству обороны освободить нашу землю. Но если они, бл*** не освободят нашу землю <…> если этого не произойдет, если ситуация будет ухудшаться, то мы пойдем в Белгород", — добавил он.

Пригожин также заявил, что при этом потребует, чтобы Фрунзенская тоже переехала в Белгород (на Фрунзенской набережной в Москве расположено админздание Минобороны РФ).

"Если умирать, так всем вместе. Мы не позволим доченькам и зятенькам сидеть, намазывать себе жо** вазелином, а чтобы простые бабки белгородские и дети подыхали как собаки", — сказал руководитель группы наемников.

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