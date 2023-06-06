"Будут наказаны": МИД Чехии сравнил подрыв Каховской ГЭС с оружием массового поражения

По словам министра Яна Липавского, Россия расширяет границы агрессии против Украины. Чиновник заявил, что такую жестокость нужно осудить, а всех виновных — наказать.

Подрыв ВС РФ дамбы Каховской Гидроэлектростанции можно сравнить с использованием оружия массового поражения против мирных людей. Об этом заявил глава министерства иностранных дел Чехии Ян Липавский у себя в Twitter.

По его словам, Россия продолжает свою агрессию против украинцев. Такую жестокость нужно осудить и наказать всех виновных.

"Россия продолжает раздвигать границы своей агрессии. Атака на Новокаховскую дамбу над жилыми кварталами сравнимо с применением оружия массового поражения против мирного населения. Эта жестокость будет осуждена и наказана!" — написал Липавский.

Ян Липавский о подрыве дамбы Каховской ГЭС Фото: Ян Липавский

Напомним, что разрушения Каховской ГЭС начали показывать на Google-картах. Пользователи Google-карт могут увидеть инструкцию от Министерства внутренних дел Украины об эвакуации при нажатии на соответствующие знаки в районе затопления.

Также сообщалось, что в Госдуме РФ намекнули на следующий удар после подрыва Каховской ГЭС — по ЗАЭС. Российский депутат Виктор Водолацкий назвал уничтожение гидроэлектростанции ожидаемым "преступлением против людей" и обвинил в нем президента Украины.

Кроме того, эксперт рассказал Фокусу, что масштабы экологической катастрофы из-за подрыва дамбы ГЭС выйдут далеко за пределы Украины. Подрыв дамбы Каховской ГЭС может иметь катастрофические последствия. Это приведет не только к подтоплению окрестных сел и даже Херсона ниже по Днепру, но также к проблемам с охлаждением Запорожской АЭС и водоснабжением юга Украины.