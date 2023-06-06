В Госдуме РФ намекнули на следующий удар после подрыва Каховской ГЭС — по ЗАЭС

Российский депутат Виктор Водолацкий назвал уничтожение гидроэлектростанции ожидаемым "преступлением против людей" и обвинил в нем президента Украины.

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Депутат Государственной Думы РФ Виктор Водолацкий прокомментировал подрыв российскими оккупантами Каховской гидроэлектростанции в Херсонской области. По его словам, следующим может быть удар по Запорожской атомной электростанции. Об этом известно из комментария парламентария страны-агрессорки изданию "Известия".

Он назвал разрушение Каховской ГЭС ожидаемым и обвинил в теракте Украину. По его версии, президент Владимир Зеленский ждал согласия иностранных партнеров.

"Потому что мы все понимали, что Зеленский и его команда совершит это преступление против тех людей, которые живут ниже Каховской ГЭС — они уже давно планировали, но их кураторы из-за океана пока не давали разрешения на то, чтобы производить выстрелы по ГЭС", – заявил Водолацкий.

По его словам, контрнаступление ВСУ якобы "трещит по швам", а Украина должна отвечать за предоставленные партнерами средства.

"И было принято решение нанести удар по Каховской ГЭС, и сегодня огромное количество жилых домов с простыми гражданами попадает в зону подтопления — это ужасное преступление против людей", — сообщил представитель Госдумы РФ.

Кроме того, вражеский парламентарий анонсировал следующий удар. По его мнению, якобы ВСУ могут в ближайшее время атаковать ЗАЭС.

"Они могут даже пожертвовать частью Польши, чтобы ее территория была заражена. Снова они будут обвинять нашу страну в несуществующих преступлениях", — сказал Водолацкий.

Также он отреагировал на заявление главы Европейского Совета Шарля Мишеля о привлечении России к ответственности за совершенное военное преступление. Политик страны-агрессорки назвал эти слова вершиной цинизма и кощунства, добавив, что ЕС поставляет Украине тяжелое вооружение.

Подрыв Каховской ГЭС: реакция Шарля Мишеля

6 июня глава Евросовета написал, что шокирован "беспрецедентным обстрелом" дамбы в Херсонской области. Он подчеркнул, что уничтожение гражданской инфраструктуры является военным преступлением, и указал на необходимость привлечь Россию к ответственности.

"На заседании в июне Европейский Совет поднимет этот вопрос и предложит больше помощи затопленным районам. Мои мысли со всеми пострадавшими от этой катастрофы семьями в Украине", — заявил Мишель.

Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также отверг причастность страны-агрессорки к подрыву Каховской ГЭС. Он заявил, что ответственность несет Украина, чье контрнаступление якобы "захлебывается".

Между тем, в сети опубликовали признание российского захватчика Егора Гузенко в том, что РФ давно планировала подрыв дамбы. По его словам, это должно было помочь в торможении наступления ВСУ.