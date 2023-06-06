"Использовали как оружие": в МИД Германии назвали РФ виновной в катастрофе на Каховской ГЭС

По словам министра Анналены Берборк, дамбу Новокаховской ГЭС использовали как оружие, подвергнув огромной опасности жизни людей.

За подрыв дамбы Новокаховской Гидроэлектростанции ответственна Россия. Об этом заявила министр обороны Германии Анналена Бербок во время выступления в Сан-Паулу, пишет Bild.

По словам главы немецкого МИД, это настоящая техногенная и экологическая катастрофа.

"Есть только один ответственный за эту техногенную и экологическую катастрофу — преступная и захватническая война России в Украине", — сказала Бербок.

Также министр добавила, что совместно с Украиной, странами G7 и МАГАТЭ, Берлин выясняет точную картину событий.

По ее словам, дамбу Новокаховской ГЭС использовали как оружие, подвергнув огромной опасности жизни людей в Херсонской области.

"Плотину Каховской ГЭС, гражданскую дамбу рядом с атомной электростанцией, использовали как оружие, подвергнув огромной опасности жизни людей в этом районе", — отметила глава МИД Германии.

Напомним, что президент Польши Анджей Дуда заявил, что страны НАТО не должны позволить РФ уничтожить Украину. По его словам, в Херсонской области после подрыва ГЭС началась экологическая катастрофа и ее последствия тяжело оценить. В связи с этим РФ обязана ответить за совершенные преступления.

Также замминистра обороны Анна Маляр рассказала, для чего РФ подорвала Каховскую ГЭС. По словам замминистра обороны, в ближайшее время ситуация может закончиться серьезной экологической и гуманитарной катастрофой. Оккупанты пытаются сместить вектор внимания со своих поражений.

Еще сообщалось, что в Новой Каховке затопило зоопарк "Казкова діброва". От подтопления могли спастись лишь лебеди и утки. По словам владельца парка Елены Навроцкой, около 300 животных никто не мог выпустить из вольеров.