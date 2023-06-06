"Затопили свою технику": Зеленский рассказал, как россияне подорвали Каховскую ГЭС

По словам президента Украины, хоть российские оккупанты и планировали подрыв дамбы, но сами оказались к нему не готовы и действовали хаотично.

Президент Украины Владимир Зеленский после заседания Ставки Верховного главнокомандующего заявил, что подрыв Каховской ГЭС в Херсонской области россияне осуществили намеренно. Соответствующее сообщение 6 июня опубликовано в официальном Telegram-канале главы государства.

По словам президента Украины Зеленского, разведка выяснила, что оккупанты хоть и планировали это сделать, но действовали очень хаотично и допустили затопление собственной техники.

"В то же время подрыв дамбы не повлиял на способность Украины деоккупировать собственные территории", — добавил президент.

6 июня сообщалось о том, что российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС.

В Офисе президента назвали подрыв российскими военными Каховской ГЭС стал самой большой техногенной катастрофой в мире, которая произошла за последние несколько десятилетий.

Напомним, 6 мая СМИ писали о том, что подрыв дамбы Каховской ГЭС может сделать невозможным форсирование Днепра в рамках контрнаступления ВСУ.