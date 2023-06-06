Выбор за ВСУ: Украина готова к контрнаступлению, но война с Россией будет долгой, — генерал США

По словам генерала Марка Милли, украинские войска сами выбирают между обороной и наступлением. Характер боевых действий все время будет меняться.

Вооруженные силы Украины готовы к контрнаступлению. Об этом заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли в интервью Associated Press.

По его словам, уже сейчас видно, что по всему фронту в Украине активизировались боевые действия.

"По всей оккупированной Россией Украине наблюдается активность, и боевые действия немного усилились", — сказал Милли.

Он отметил, что украинские войска готовы к бою. Теперь они сами могут выбирать наступать им или обороняться.

"Они хорошо подготовлены", — сказал Милли.

По его словам, стоит быть готовым к тому, что характер боевых действий будет меняться. Сперва ВСУ могут пойти в наступление, затем снова засесть в оборону. Он отметил, что война – это всегда "компромисс" между затишьем и большой активностью. Правда, Милли считает, что война с РФ будет длиться еще долго.

Журналисты отметили, что украинские силы продвигаются вперед. На фронте продолжительностью более 1000 километров активизировались боевые действия.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление о контрнаступлении ВСУ. Президент Украины отметил, что подрыв Каховской ГЭС и затопление территорий не повиляет на способность Сил обороны Украины деоккупировать захваченные территории.

Кроме того, СМИ заявили, что Китай планирует в открытую поставлять оружие России. Если бы Украина начала деоккупацию Крыма, у Китая появился бы предлог больше сотрудничать с РФ в смысле летальной помощи. Это не шло бы во вред образу красного дракона-миротворца: во время деоккупации Крыма уже Москва позиционировала бы себя как жертву агрессии.

Также напомним, что в ВСУ заявили, что россияне пытаются взять Марьинку любой ценой. По словам представителя объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерия Шершня, в штурмах используется устаревшая советская техника и принимают участие "кадыровцы", бросающие раненых на поле боя.